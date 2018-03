Niepokojący raport o islamskich organizacjach w Szwecji

Działające w Szwecji organizacje, powiązane z Bractwem Muzułmańskim, przeszkadzają w procesie integracji muzułmanów ze szwedzkim społeczeństwem. Tak wynika z raportu przygotowanego dla rządowej Agencji Gotowości Obrony Cywilnej.

Autor raportu Aje Carlbom z Uniwersytetu w Malmö twierdzi, że organizacje będące pod wpływem Bractwa Muzułmańskiego mogą także przyczynić się do radykalizacji muzułmanów w Szwecji.



Organizacje te przedstawiają się jako reprezentanci wszystkich muzułmanów i twierdzą, że mają te same religijne cele. W rzeczywistości stawiają muzułmanów przeciwko nie-muzułmanom, co może doprowadzić do politycznej i społecznej polaryzacji. Aktywiści m.in. Związku Islamistycznego w Szwecji, który otrzymuje państwowe dotacje, kwestionują i podważają takie wartości jak równość płci czy wolność wypowiedzi, będące fundamentem szwedzkiego modelu społeczeństwa.



– Z jednej strony państwo mówi o tym, jak bardzo ważna jest dla nas równość społeczna, a z drugiej finansuje organizacje, które hołdują zupełnie innym wartościom – powiedział szwedzkiemu radiu Aje Carlbom. Ich liderzy utrzymują, że są szwedzkimi organizacjami, które są niezależne od jakichkolwiek wpływów i działają zgodnie z obowiązującym w Szwecji prawem.

