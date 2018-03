– Borys Johnson powiedział mi dzisiaj, że następuje przewartościowanie myślenia o projekcie Nord Stream 2 w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z deklaracją pani premier Theresy May Londyn będzie chciał zrezygnować z rosyjskiego gazu. Uważamy, że Rosja wykorzystuje ten projekt do pewnego nacisku na państwa, np. na Ukrainę. Będziemy się przeciwstawiać jego realizacji – mówił szef polskiej dyplomacji w Warszawie podczas wspólnej konferencji z szefem MSZ Niemiec, Heiko Maasem.

Dziennikarze pytali szefa polskiej dyplomacji MSZ Jacka Czaputowicza i składającego wizytę w Polsce ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa o stanowisko w sprawie Nord Stream 2 po zamachu na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii.



– To są dwa bardzo różne tematy. Nord Stream 2 to projekt firm, w ramach prywatnej gospodarki, komercyjno-gospodarczy i tych reguł musimy się trzymać – odpowiedział minister Maas. – Rozmawialiśmy na ten temat, chcemy prowadzić ścisły dialog – dodał, nawiązując do spotkania z ministrem Czaputowiczem.



– Nasza ocena jest różna – podkreślił szef polskiej dyplomacji. – Jest to projekt o znaczeniu politycznym – mówił o Nord Stream 2.

Min. #Czaputowicz podczas spotkania z dziennikarzami:



"Polska ma długą historię stosunków z Rosją. Nasze relacje są dość trudne w tym momencie, bo nie akceptujemy agresywnego podejścia Rosji."

Min. #Czaputowicz:



Poinformowałem @HeikoMaas o moich dzisiejszych rozmowach z @BorisJohnson na temat próby zamordowania przy użyciu broni chemicznej S. Skripala i jego córki. Polska opowiada się za podjęciem zdecydowanych kroków.

– Borys Johnson powiedział mi dzisiaj, że następuje przewartościowanie myślenia o tym projekcie w Wielkiej Brytanie. Zgodnie z deklaracją pani premier Theresy May Wielka Brytania będzie chciała zrezygnować z rosyjskiego gazu – dodał.– Uważamy, że Rosja wykorzystuje ten projekt do pewnego nacisku na państwa, np. na Ukrainę. Jego realizacja spowoduje, że powstaną możliwości szantażu wobec bliskiego otoczenia Rosji. (...) Uważamy, że jest to projekt niedobry pod względem politycznym; umożliwia Rosji pozyskanie środków. Z tych środków Rosja modernizuje swoją armię. Później prowadzi agresywną politykę w Gruzji, na Ukrainie, obecnie w Syrii. Politykę przeciwko społeczności państw zachodnich. Widzimy to (Nord Stream 2 – red.) w szerszym kontekście niż tylko kontekst komercyjny i dlatego będziemy się przeciwstawiać realizacji tego projektu i przekonywać do tego inne państwa członkowskie, a także Komisję Europejską – podkreślił Czputowicz.

Szef polskiej dyplomacji poinformował również, że rozmowa a ministrem Maas dotyczyła m.in. ożywienia Trójkąta Weimarskiego. – W polityce zagranicznej Polski i Niemiec celem jest silna Unia Europejska, która nie jest podzielona na różne prędkości i obszary – stwierdził.



Minister zaznaczył, że Polska jest gotowa z Niemcami i innymi państwa UE, w tym Francją, do rozwiązywania problemów UE i „wzięcia odpowiedzialności za reformy UE”.



– W naszej polityce zagranicznej, ale także w polityce Niemiec celem jest silna UE, jedna UE, która nie jest podzielona na różne prędkości czy różne obszary. Chcemy UE, która jest konkurencyjna, oparta na czterech swobodach i taka, która rozwija się i jest przykładem dla innych państw i obszarów na świecie – podsumował.

Atak na Skripala



Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, oraz towarzysząca mu córka Julia trafili 4 marca trafili do szpitala w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu.



W śledztwie z udziałem m.in. policyjnych sił antyterrorystycznych i wojskowych ekspertów ds. broni chemicznej odkryto, że oboje zostali otruci produkowaną w Rosji bronią chemiczną typu nowiczok. Pozostają w stanie krytycznym, a jeden z pierwszych policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia do centrum handlowego, jest w stanie ciężkim.