Milionowe przekręty. Zarzuty korupcyjne dla byłego prezydenta RPA

Byłego prezydenta RPA Jacoba Zumę czeka proces w sprawie domniemanej korupcji. Szef tamtejszej prokuratury Shaun Abrahams poinformował, że skompromitowanemu politykowi postawiono 16 zarzutów.

Abrahams wyjaśnił, że zarzuty dotyczą przypadków oszustw, domagania się łapówek oraz prania pieniędzy. Media ujawniły w ubiegłym roku, że Zuma miał przyjąć m.in. pałac w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polityk nie przyznaje się do winy.



Prokuratura wskazuje, że Zuma jest podejrzany o nielegalne działania z drugiej połowy lat 90., zanim został prezydentem. Uczestniczył on wówczas w załatwianiu wartych ok. 30 miliardów randów (2,5 mld dolarów) umów na dostawę sprzętu wojskowego.



Zuma miał przyjąć łapówki od francuskiej firmy starających się o kontrakt. W związku ze sprawą w 2005 roku został skazany były doradca finansowy polityka Schabir Shaik, a Zuma musiał wówczas zrezygnować z funkcji wiceprezydenta.

źródło: BBC

75-letni Jacob Zuma rządził RPA od 2009 roku. Opozycja zarzucała mu, że wykorzystywał stanowisko do bogacenia się załatwiania intratnych kontraktów państwowych znajomym. 14 lutego tego roku podał się dymisji.