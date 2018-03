Jaki: Nie wziąłem pod uwagę, że I prezes SN może tak ordynarnie łamać prawo

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się do niezwoływania przez prezes Małgorzatę Gersdorf pierwszego posiedzenia KRS. – Nie wziąłem pod uwagę, że I prezes Sądu Najwyższego może tak ordynarnie łamać prawo – powiedział w piątek Patryk Jaki.

W poniedziałek na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt złożony w środę przez posłów PiS przewiduje, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego.



Minister Jaki, był pytany przez dziennikarza o to, czy nie powinien „uderzyć się we własne piersi”, że wcześniej w noweli ustawy o KRS nie znalazł się zapis, że I prezes SN zwołuje posiedzenie KRS w określonym terminie lub że zwołuje to posiedzenie właśnie prezes TK.



– Biję się w pierś i będę się bił w pierś cały czas, bo nie wziąłem pod uwagę tego, że obecna prezes Sądu Najwyższego może tak ordynarnie łamać prawo. Ja tego nie przewidziałem i biję się w swoją pierś – odparł minister. Dodał, że „na przyszłość powinniśmy przewidywać takie zdarzenia”.

#wieszwiecej Polub nas

– W ustawie zasadniczej jedną z najważniejszym instytucji jest Trybunał Konstytucyjny, a osoba, która nią przewodzi, jest traktowana jako jedna z „koron” w systemie prawnym z punktu widzenia formalnego; tak samo jak I prezes Sądu Najwyższego – powiedział wiceminister, odnosząc się do projektu zmian w ustawie o KRS przedstawionego przez PiS.Towarzyszący wiceministrowi sprawiedliwości członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta ocenił, że zwołanie posiedzenia KRS jest „prostą czynnością formalno-techniczną”, a o wyborze przewodniczącego tej Rady i organizowaniu jej prac decydują sami członkowie KRS. – Zwołanie polega na określeniu w którym miejscu i którym czasie odbędzie się pierwsze posiedzenie KRS – powiedział.W opinii Kalety prezes TK Julia Przyłębska pełni „ważną, konstytucyjną funkcję” i jej status „jak najbardziej wskazuje na to, że może podołać obowiązkom zwołania (posiedzenia) i pozwolenia członkom KRS wybrania swojego przewodniczącego”.

We wtorek minister sprawiedliwości zwrócił się do I prezes SN o „niezwłoczne” zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Gersdorf w czwartek zapewniła, że zobowiązanie do zwołania posiedzenia „instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa” jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.



Pierwsze czytanie projektu



W poniedziałek na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS. Zgodnie z projektem, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, obradom Rady przewodniczyłaby osoba wskazana przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, spośród członków Rady, wybranych przez Sejm wśród sędziów. „Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego” – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.



Jak dodano, „z uwagi na konieczność niezwłocznego uregulowania kwestii stanowiącej przedmiot projektu, proponuje się, aby ustawa wchodziła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.



Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków KRS. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.