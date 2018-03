Palestyńczyk rozjeżdżał żołnierzy. Są zabici i ranni

Dwie osoby zginęły, zaś trzy zostały ranne po tym, jak w okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Palestyńczyk wjechał w grupę żołnierzy. W Izraelu od ponad trzech miesięcy dochodzi do starć po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

W piątek po południu nieopodal żydowskiej osady Reihan, około 10 km na południowy zachód od miasta Dżanin w Autonomii Palestyńskiej, auto wjechało w idących chodnikiem młodych żołnierzy. O ataku poinformowały lokalne media.



Pod kołami samochodu zginęło dwóch mężczyzn, pozostali z obrażeniami zostali zabrani helikopterem do szpitala w mieście Petah Tikva. Służby medyczne informują, że ranni są w stanie krytycznym.



Władze informują, że sprawca został zatrzymany. Mężczyzna również odniósł obrażenia i trafił do szpitala w Haderze. Media zwracają uwagę, że atak z użyciem auta nie jest metodą często stosowaną przez palestyńskich ekstremistów. Najczęściej dokonują oni ataków przy użyciu noża.

