Prezes firmy Jeronimo Martins zarobił 152 razy więcej niż przeciętny pracownik

Pedro Soares dos Santos, prezes firmy Jeronimo Martins, właściciela sieci Biedronka, zarobił w ubiegłym roku łącznie ponad 2 mln euro brutto. Oznacza to, że jego wpływy były 152 razy większe od średnich zarobków członków załogi tej grupy.

Caritas zbiera żywność dla ubogich na Wielkanoc W piątek i sobotę Caritas Polska, we współpracy z Caritas diecezjalnymi, zorganizuje w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w... zobacz więcej

Jak oszacował portugalski dziennik „Jornal de Noticias”, średnie roczne zarobki pracowników grupy Jeronimo Martins wyniosły w ubiegłym roku 13,2 tys. euro. „Soares dos Santos otrzymał tymczasem nieco ponad 2 mln euro. Kwota ta jest rezultatem pełnienia przez niego kilku różnych funkcji w strukturach grupy (...), co oznacza, że zarobił 152 razy więcej w stosunku do średniej płacy swoich pracowników” – napisała w piątek portugalska gazeta.



Według dziennika na łączne zarobki prezesa JM nałożyły się zarówno stałe, jak i zmienne wpływy. Odnotowano, że tylko od towarzystw powiązanych z portugalskim detalistą Pedro Soares dos Santos otrzymał w ub. r. 702 tys. euro.



Prawie 60 proc. więcej niż w 2016 roku



Z szacunków „Jornal de Noticias” wynika, że o ile łączne zarobki prezesa JM zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o 58,3 proc., to w przypadku pracowników wzrost ten wyniósł zaledwie 3 proc.



W latach 2015-2016 różnica w dochodach Pedro Soaresa dos Santosa w stosunku do pracowników grupy JM była większa odpowiednio o 90 i 101 razy. Z przedstawionego w 2014 r. przez lizboński dziennik „Publico” badania, którego autorem był Harvard Business School, wynikało, że w 2013 r. Pedro Soares dos Santos przewyższał pod względem wpływów swoją załogę średnio o 108 razy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Grupa Jeronimo Martins działa w Polsce, Portugalii i Kolumbii, gdzie łącznie posiada blisko 3900 sklepów. Zatrudnionych jest w nich około 100 tys. pracowników. Na koniec ub.r. w Polsce działały 2823 sklepy Biedronka.Skonsolidowana sprzedaż Jeronimo Martins wyniosła w ub.r. 16,3 mld euro, czyli o 11,3 proc. więcej wobec wcześniejszego roku. Zysk Biedronki wzrósł o 13,8 proc. do poziomu 805 mln euro.