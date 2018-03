„Krym częścią ukraińskiego państwa”. Polski MSZ ostro o Rosji

Strona polska nie zgadza się na prowadzoną przez Rosję politykę gwałtu i zastraszenia, w tym wobec mniejszości narodowych na Krymie – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W piątek mijają 4 lata od nielegalnego referendum, na podstawie którego Rosja dokonała aneksji Krymu.

MSZ wskazało, że referendum z 16 marca 2014 roku było zaprzeczeniem fundamentalnych wartości demokracji i poszanowania praw. Podkreślono też, że „naruszenie integralności terytorialnej suwerennego państwa i nielegalna okupacja przekreśliły dorobek pokojowego zakończenia konfrontacji zimnowojennej i wzajemnego otwarcia się społeczności międzynarodowej i Rosji na współpracę na przełomie tysiącleci”.



„Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy. Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa” – ogłoszono w komunikacie.



„Wraz z demokratyczną wspólnotą międzynarodową ponawiamy apel do Rosji o zaprzestanie okupacji Krymu i wycofanie się z obranej strategii wykorzystania siły do realizacji polityki zagranicznej. Powyższe przyczynia się do wzrostu niestabilności światowego systemu bezpieczeństwa i grozi dalszą eskalacją napięcia w stosunkach międzynarodowych” – zwrócono uwagę.

MSZ podkreśliło, że dopóki Rosja nie powróci do stosowania reguł prawa międzynarodowego, będzie boleśnie odczuwać tego skutki w postaci sankcji i izolacji.Od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy zginęło już ponad 10 tys. osób.