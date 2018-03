„Wpływowy” arcybiskup Guamu skazany. Był podejrzany o molestowanie nieletnich

Arcybiskup amerykańskiej wyspy Guam Anthony Sablan Apuron, oskarżany m.in. o czyny pedofilii, został uznany winnym pewnych zarzutów przez trybunał kanoniczny Kongregacji Nauki Wiary i usunięty z urzędu – poinformowano w piątek w Watykanie.

Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, rozprawa dotyczyła między innymi oskarżeń o molestowanie seksualne nieletnich. Trybunał Apostolski Kongregacji Nauki Wiary, złożony z pięciu sędziów, uznał oskarżonego winnym pewnych zarzutów i nałożył na oskarżonego karę pozbawienia urzędu oraz zakaz pobytu na terenie archidiecezji Guam.



Media informowały wcześniej, że arcybiskup zamieszkanej głównie przez katolików wyspy na Pacyfiku, który był tam uważany za najbardziej wpływową osobę, został w 2016 roku oskarżony o wykorzystanie seksualne 12-latka. W związku z zarzutami Watykan postanowił wszcząć postępowanie w sprawie arcybiskupa Apurona. Jako specjalny wysłannik papieża kwestie zarzutów badał na Guam amerykański kardynał Raymond Leo Burke.

