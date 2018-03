„The Economist”: Trzeba uderzyć w brudne pieniądze przyjaciół Putina

Możemy nigdy nie znaleźć niezbitych dowodów na to, że Rosja stała za atakiem na Siergieja Skripala, ale musimy odpowiedzieć za pomocą wielu środków, przede wszystkim finansowych. Trzeba uderzyć w „brudne pieniądze przyjaciół Władimira Putina” – ocenił „The Economist”.

Według brytyjskiego tygodnika premier Wielkiej Brytanii powinna dorosnąć do „powagi sytuacji” po ataku na byłego rosyjskiego szpiega i zrobić więcej, by ukarać i odstraszyć Rosję.



Nie można rezygnować z retorsji z braku dowodów rosyjskiej zbrodni. „Dwuznaczność i podstęp leży w naturze reżimu” Putina, a przemoc jest „często zdecentralizowana; granice między tym, co prywatne a państwowe, są często zatarte. Rosja doprowadza bowiem do perfekcji taktyki hybrydowe z braku otwartych działań wojennych” – argumentuje „The Economist”.



Właściwa odpowiedź Londynu na atak na Skripala powinna wykorzystać „instrumenty rządowo-dyplomatyczne, militarne, wywiadowcze i, nade wszystko, finansowe” – czytamy.



„May może zrobić więcej”



„May może zrobić więcej i pójść za pieniędzmi przyjaciół Putina. Powinna wydłużyć listę Rosjan oraz rosyjskich podmiotów, z którymi brytyjskie firmy nie będą mogły prowadzić interesów” – zaleca „The Economist".



Tygodnik zwraca uwagę, że brytyjskim władzom może braknąć woli, by sięgnąć po takie środki ze względów ekonomicznych; surowe sankcje nałożone na Rosję mogą dotknąć „BP, flagową brytyjską firmę naftową, która ma 20 proc. udziałów w Rosniefcie”. Rząd obawia się, że podważą one status londyńskiego City jako światowego centrum finansowego.

źródło: pap

„The Economist” przypomina, że szefem państwowego Rosnieftu jest jeden z najbliższych sojuszników Putina, Igor Sieczyn, który został objęty amerykańskimi, ale już nie europejskimi sankcjami.„Brak woli działania ze strony Wielkiej Brytanii może oznaczać bezkarność (Rosji). Dla Putina będzie to wyglądało na słabość, a to może go zachęcić do ponownego ataku” – kończy autor artykułu.