Irakijczyk przedarł się do Polski na… pniu drzewa

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Stuposianach (woj. podkarpackie) zatrzymali 20-letniego obywatela Iraku za nielegalnie przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej na Sanie. Do przeprawy użył ściętego siekierą po stronie ukraińskiej drzewa.

St. chor. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że razem z Irakijczykiem zatrzymano też 28-letniego obywatela Ukrainy, który zamierzał go przewieźć w głąb Polski.



Cudzoziemcy zostali zatrzymani podczas patrolowania miejscowości nadgranicznych. Podróżowali volkswagenem na polskich numerach rejestracyjnych. Podczas kontroli okazało się, że pasażer wieziony przez Ukraińca nie miał żadnych dokumentów.



– Funkcjonariusze ustalili, że to 20-letni obywatel Iraku, który polsko-ukraińską granicę przekroczył nielegalnie w miejscu, gdzie przebiega ona wzdłuż rzeki San. Do przeprawy przez rzekę wykorzystał ścięte za pomocą siekiery po stronie ukraińskiej drzewo. Pomysłowość imigranta najprawdopodobniej wynikała z wysokiego poziomu wody na rzece – ocenił Zakielarz. Dodał, że narzędzie wykorzystane do ścięcia drzewa zostało po ukraińskiej stronie.

źródło: PAP, Straż Graniczna

Obywatelowi Iraku za nielegalne przekroczenie granicy wymierzono karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Następnie został przekazany stronie ukraińskiej w ramach readmisji.Karę pozbawienia wolności w zawieszeniu wymierzono również Ukraińcowi, który udzielił pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej, złamał reguły porządku publicznego i nie spełniał celu wjazdu na terytorium Polski. Nakazano mu powrót na Ukrainę i nałożono zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen przez 5 lat.