Kreml „w szoku”. Oskarża Londyn o łamanie zasad przyzwoitości

Kreml uznał za „szokujace i niewybaczalne” oskarżenia kierowane przez władze Wielkiej Brytanii pod adresem prezydenta Rosji. Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson powiedział w piątek, że jest wielce prawdopodobnie, iż Władimir Putin osobiście zlecił otrucie byłego podwójnego agenta, Rosjanina Siergieja Skripala, na brytyjskim terytorium.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obwinianie prezydenta Władimira Putina o atak na Siergieja Skripala „jest szokujące i stanowi naruszenie zasad dyplomacji”. Johnson oświadczył nieco wcześniej: „Sądzimy, że to niezmiernie prawdopodobne, iż to była jego (Putina) decyzja, by użyć środka paraliżującego na ulicach Wielkiej Brytanii”.



Pieskow nazwał oskarżenie Johnsona „niewybaczalnym naruszeniem dyplomatycznych zasad przyzwoitości”. – Deklarowaliśmy wielokrotnie, na różnych szczeblach, że Rosja nie ma nic wspólnego z tą historią – powtórzył.



Wcześniej rzecznik Kremla powiedział, że Londyn „będzie musiał prędzej czy później przedstawić sensowne, a nie hipotetyczne dowody”, na których podstawie oskarża Rosję. Zaapelował, by nie używać „takich apokaliptycznych zwrotów, jak zimna wojna” do opisu relacji Rosji z Zachodem.

Pieskow odniósł się też do czwartkowej wypowiedzi rzeczniczki Białego Domu Sary Sanders, która powiedziała, że Rosja musi sama postanowić, czy jest przyjacielem, czy rywalką Stanów Zjednoczonych. Pieskow odpowiedział: „Rosja jest zainteresowana budową, wspieraniem i dalszym rozwojem dobrych stosunków ze wszystkimi krajami, które gotowe są to odwzajemnić”.

źródło: PAP, IAR

Minister Johnson odniósł się do zamachu na byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala oraz jego córki. W środę premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała wydalenie z kraju 23 rosyjskich dyplomatów w ramach działań odwetowych po ataku na Skripala, który władze w Londynie przypisują Rosji.Władze w Moskwie odrzucają oskarżenia i zapowiadają szybką reakcję na posunięcia brytyjskiego rządu.