Polacy ocenili działanie instytucji publicznych. Najlepiej wypadła policja

Ponad połowa ankietowanych pozytywnie ocenia policję, wojsko i Kościół katolicki – wynika z badania CBOS. Respondenci najgorzej ocenili działalność Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury i sądów oraz związków zawodowych.

CBOS zapytał respondentów o ocenę działania instytucji publicznych. Ankietowani najlepiej wypowiadali się o pracy policji – pozytywnie oceniło ją 68 proc. respondentów (to spadek o 4 pkt. procentowe w stosunku do września 2017 r.), zaś negatywnie – 17 proc. „Negatywnym opiniom sprzyja w pewnym stopniu młodszy wiek badanych (18-34 lata) oraz zła ocena własnych warunków materialnych” – ocenili autorzy raportu.



Funkcjonowanie wojska dobrze oceniło aż 59 proc. Polaków (spadek o 6 pkt. proc.), zaś negatywnie – 8 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Wzrosła natomiast liczba osób (z 24 proc. do 33 proc.), które nie mają sprecyzowanej opinii o działalności wojska.



54 proc. zadowolonych z działań Kościoła katolickiego



Autorzy badania zapytali Polaków także o ocenę działalności Kościoła rzymskokatolickiego. Z sondażu wynika, że jego działalność pozytywnie ocenia 54 proc. Polaków (od września 2017 roku spadek o 7 punktów procentowych), a negatywnie – jedna trzecia (32 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty). Dla porównania: w 2011 r. działalność Kościoła pozytywnie oceniało 62 proc. ankietowanych, a negatywną ocenę wystawiło mu 26 proc. respondentów. Od tego czasu liczba ankietowanych oceniających działalność Kościoła pozytywnie systematycznie spadała – do 55 proc. w 2016 r. W drugiej połowie roku 2017 opinie o Kościele uległy poprawie. W przeprowadzonym wówczas badaniu pozytywnie oceniło go 61 proc., a negatywnie – 29 proc. ankietowanych. W marcu opinie wróciły do wcześniejszego stanu.



Według CBOS na odbiór działalności Kościoła – poza takimi czynnikami jak uczestnictwo w praktykach religijnych czy poglądy polityczne – zauważalnie wpływa wykształcenie badanych. Najlepiej oceniają ją osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, natomiast najbardziej krytyczni są respondenci najlepiej wykształceni, wśród których negatywne i pozytywne opinie o Kościele jako instytucji niemal się równoważą.

Nieco lepsze oceny RPO



W sondażu zapytano również o ocenę działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Opinie o tej instytucji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nieznacznie się poprawiły. Pozytywnie o pracy RPO wypowiada się 46 proc. badanych (od września 2017 roku wzrost o 2 pkt. proc.), a negatywnie – co dziewiąty (11 proc., spadek o 3 pkt.). Znaczna część Polaków (43 proc.) nie ma jednak zdania na ten temat. W badaniu zwrócono uwagę, że działalność tej instytucji lepiej oceniają badani o poglądach lewicowych (62 proc. dobrych ocen) lub centrowych (59 proc.) niż prawicowych (43 proc.).



Z badania CBOS wynika także, że 45 proc. respondentów pozytywnie oceniło działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego (wzrost o 2 pkt. proc.), a negatywnie – 12 proc. (spadek o 3 pkt. procentowe). To opinie nieznacznie lepsze niż we wrześniu 2017 r.



Natomiast ocena działalności Instytutu Pamięci Narodowej jest zbliżona do tej z ubiegłego miesiąca. Pozytywnie wypowiada się na ten temat 46 proc. badanych, natomiast negatywnie – 24 proc. CBOS przeanalizował również preferencje i przekonania badanych i ich związek z oceną prac IPN. „Spośród analizowanych grup społeczno-demograficznych najlepiej działalność IPN oceniają osoby najbardziej zaangażowane w praktyki religijne (75 proc. dobrych ocen wobec 4 proc. złych) oraz badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (66 proc. wobec 13 proc.). Z kolei respondenci o orientacji lewicowej wyraźnie częściej ją krytykują niż aprobują (50 proc. wobec 30 proc.)” – podał CBOS w komunikacie.



„S” najlepiej ocenianym związkiem zawodowym



Sondaż pokazuje również, że wśród związków zawodowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) najlepiej ankietowani oceniają działalność „S”. Dobrze wypowiada się o niej 29 proc. , źle 28 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 43 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), które dobrze oceniło 20 proc. badanych, 20 proc. źle, a 60 proc. nie potrafiło dokonać oceny. Na trzecim miejscu uplasowało się Forum Związków Zawodowych (FZZ) - 14 proc. respondentów dobrze oceniło działalność tego związku, 12 proc. źle, 74 proc. nie dokonało oceny.

Złe oceny TK, sądów i prokuratury



Ankieterzy pytali Polaków także o opinie o działalności Trybunału Konstytucyjnego. Dobrze ocenia ją 26 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do badania z września 2017 r.), źle 34 proc. (spadek o 4 pkt. proc.), a 40 proc. nie ma zdania. W badaniu podkreślono, że Polacy postrzegają działalność TK w dużej mierze przez pryzmat swoich poglądów i preferencji politycznych. Pozytywnie częściej wypowiadają się o niej badani o poglądach prawicowych, zamierzający głosować w wyborach parlamentarnych na PiS lub Kukiz '15, natomiast negatywnie osoby identyfikujące się z lewicą oraz popierające Nowoczesną lub PO.



Częściej z krytyką niż aprobatą mówią również badani o działalności sądów i prokuratury. „Można jednak zauważyć, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nieco ubyło osób, które są z niej niezadowolone” – wskazują autorzy badania.

źródło: pap

W marcu 2018 r. pracę sądów dobrze oceniło 32 proc. badanych, a prokuratury – 28 proc. (to wzrost o 2 punkty procentowe od września 2017 r.). Negatywnie o działalności sądów wypowiada się 40 proc. ankietowanych (spadek o 5 punktów proc.), a o prokuraturze – 33 proc.(spadek o 5 pkt. proc.).Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1-8 marca 2018 r. na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.