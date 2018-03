„Armaged0n” zaatakował tysiące komputerów. Policja szuka pokrzywdzonych

Wpędził w kłopoty kilka tysięcy użytkowników komputerów. Według śledczych Tomasz T. szyfrował dane i żądał pieniędzy za odblokowanie urządzenia. W środę zatrzymała go policja.

Jak poinformował prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Tomasz T. przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśniania. Prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące.



Postawione przez prokuraturę zarzuty dotyczą: prania brudnych pieniędzy, oszustw komputerowych, wpływania na automatyczne przetwarzanie danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Chodziło m.in. o przesyłanie na komputery pokrzywdzonych złośliwego oprogramowania, które szyfrowało dane i uniemożliwiało dostęp do danych zapisanych na komputerze. Następnie Tomasz T. żądał opłaty za przesłanie klucza deszyfrującego.



Ślad prowadził do Belgii



Mężczyzna wpadł 14 marca. Na stałe mieszkał w Belgii, znany był także jako Thomas lub Armaged0n. Jak poinformował Łapczyński, ustalenie sprawcy możliwe było dzięki bliskiej współpracy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz zespołu reagowania na incydenty sieciowe CERT Polska w NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa).



Ponadto dzięki współpracy z Prokuraturą w Belgii skoordynowano zatrzymanie Tomasza T. w Polsce z przeszukaniami i zatrzymaniami jego komputerów i nośników danych w Belgii, gdzie Tomasz T. zamieszkiwał wraz z rodziną – dodał Łapczyński.



Ustalono, że podejrzany podszywał się m.in. pod Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

źródło: pap

Prokuratura Okręgowa w Warszawie apeluje, aby osoby, które mogą być pokrzywdzone przez działalność Tomasza T., zgłaszały się do właściwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, jednostek policji i składały zawiadomienia o przestępstwie, podając m.in. adres IP oraz ID komputera oraz zaszyfrowanych plików. Śledczy dysponują kluczami niezbędnymi do ich odszyfrowania.