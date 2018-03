Ofiary dzikiej reprywatyzacji mogą składać wnioski o odszkodowania

Lokatorzy poszkodowani w wyniku reprywatyzacji mogą od czwartku składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia. – Zaczynamy realizować to, do czego się zobowiązaliśmy – oświadczył wiceszef resortu sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

– Tak jak obiecaliśmy, chcemy przywracać sprawiedliwość. Chcemy, aby komisja działała w sposób skuteczny i realny pomagała ludziom i to właśnie staje się ciałem. Dużo szybciej, niż się tego spodziewaliśmy – ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej Jaki.



Od czwartku można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku reprywatyzacji. Dotyczy to nieruchomości, w stosunku do których komisja już wydała decyzje i są one ostateczne. Patryk Jaki wymienił nieruchomości znajdujące się pod adresami: Poznańska 14, Marszałkowska 43, Nowogrodzka 6a, Nabielaka 9, Noakowskiego 16.



Potrzebne dowody na krzywdę



Jak dodał, wszystkie terminy, w jakich można składać wnioski o odszkodowania i zadośćuczynienia podane są Biuletynie Informacji Publicznej. Zwrócił uwagę, by wnioski były dobrze udokumentowane. – Aby przedstawić tam dowody na krzywdę, na podniesione czynsze, na ewentualne szykanowanie. Wszystkie te elementy będą brane pod uwagę przez komisję przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej wypłacie odszkodowania i o wysokości tego odszkodowania – podkreślił.



Świadczenia będą wypłacane ze środków m.st. Warszawy, ale też z „tych które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja”.

Wezwanie dla Gronkiewicz-Waltz



Komisja weryfikacyjna w piątek przekaże wezwanie dla prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej na rozprawę, która odbędzie się 28 marca – poinformował Patryk Jaki.



We wtorek komisja wyda trzy decyzje dot. trzech kolejnych nieruchomości, a w środę odbędzie się konferencja przedstawicieli komisji. Z kolei w poniedziałek 26 marca komisja podejmie kolejne decyzje dot. nieruchomości, w których rozprawy już się odbyły.

Jaki poinformował, że 28 marca w środę odbędzie się pierwsza rozprawa na tzw. zasadach „ogólnych”. – Na tę rozprawę zostaną dzisiaj przekazane wezwania dla dwóch osób. Pierwszą osobą będzie Hanna Gronkiewicz-Waltz (wezwana-PAP) jeszcze raz, tym razem na nowych zasadach – powiedział. Jak wyjaśnił, w związku z nowelizacją ustawy o komisji, jeśli Gronkiewicz-Waltz się nie stawi „będzie mogła zostać ukarana i to kwotą wyższą niż w pierwotnej ustawie”.Drugą osobą, która otrzyma wezwanie od komisji, będzie przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, która – jak dodał Jaki – jest przewodniczącą organu, który ma „obowiązek sprawować nadzór i kontrolę nad prezydentem miasta”.