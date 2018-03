Morawiecki o Konstytucji Biznesu: Budujemy zaufanie między administracją a biznesem

– Chciałbym, by dzisiejszy dzień był symbolicznie takim dniem przecięcia wstęgi przy budowie mostu zaufania między administracją publiczną, a światem przedsiębiorców – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do przedsiębiorców podczas spotkania na temat Konstytucji Biznesu.

Szef rządu podkreślał, że Konstytucja Biznesu, której poświęcone było spotkanie, zmienia wiele w różnych ustawach i „ma też zmieniać w najważniejszym miejscu, czyli w głowach i sercach naszych urzędników, i naszych przedsiębiorców”.



Premier mówił, że „nowa epoka” w relacjach między rządem a przedsiębiorcami ma na celu wyeliminowanie „różnych pułapek” w interpretacjach m.in. przepisów finansowych.



– Będziemy starali się zdecydowanie dalej i upraszczać, ale jednocześnie i korzystać z tego, co udało nam się zrobić w sposób bezprecedensowy, czyli z tego uszczelnienia podatkowego, które w ostatnich dwóch latach miało miejsce – powiedział.



Podkreślał, że „wszyscy jedziemy na jednym wózku”.





„Konstytucja Biznesu zwiastuje nowe czasy gospodarcze”



– Konstytucja Biznesu zwiastuje nowe czasy gospodarcze, w takim w rozumieniu, że promujemy wspólnie patriotyzm gospodarczy; cel to budowa równowagi i harmonii między światem biznesu i administracji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



– Jestem przekonany, że to co robimy teraz, ten pakiet zmian będzie milowym krokiem (...) który rzeczywiście będzie zwiastował nowe czasy gospodarcze. Nowe czasy w harmonii, ale też nowe czasy w rozumieniu, że promujemy wspólnie patriotyzm gospodarczy – dodał Morawiecki. Prawdziwym głębokim celem jest to, żeby zbudować równowagę, harmonię, pomiędzy światem przedsiębiorców, produkcji, usług a światem administracji – podkreślił.



Jak mówił szef rządu, w ramach największych od wielu lat zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, ale również w ramach zmian wdrażanych w Konstytucji Biznesu przyjęto regulacje, które w dużym stopniu mają za zadanie zmienić podejście urzędnika do przedsiębiorcy.



– Staramy się odejść od utartych nawyków i niewłaściwych zachowań, ale nie mam złudzeń, że tą głębszą harmonię będziemy mogli osiągnąć wtedy, kiedy to zostanie zaszczepione głębiej w sercach naszych urzędników. Bo tam się kryje klucz do bliskiej współpracy i równowagi dwóch światów – podkreślił Morawiecki.





„Stawiamy na polski eksport”



– Stawiamy na polski eksport. Bardzo mocno chcemy pomóc przede wszystkim tym kilkudziesięciu tysiącom polskich przedsiębiorców, którzy mogą eksportować – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj eksportuje tylko 13-14 tys. przedsiębiorców, ale potencjał ma kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców – wskazał.



Jak zaznaczył szef rządu, ministrowie odpowiedzialni za przedsiębiorców, przedsiębiorczość, rozwój, innowacje, inwestycje, za wdrożenia, technologie „taki dostali ode mnie cel, żeby wszystkie fundusze budżetowe, krajowe, unijne, samorządowe”, a także działalność Polskiego Funduszu Rozwoju, KUKE jak najlepiej służyły przedsiębiorcom w zdobywaniu „biznesowych szczytów”. – I żeby te szczyty to nie była takie Mt. Everest, tylko bardziej droga na Morskie Oko – powiedział Morawiecki.



Premier zaznaczył, że chciałby, aby przedsiębiorcy mogli osiągać „swoje szczyty lokalne” w bliskiej współpracy „z naszą administracją centralną”.



Morawiecki wskazał, że w tym celu rząd przygotuje serię spotkań sektorowych. – Parę takich spotkań zapowiedziałem. W sektorze ochrony zdrowia (...), w sektorze rolno-spożywczym. Organizowaliśmy już takie spotkanie w sektorze meblarskim, który stał się polską potęgą, chcemy go promować, wspierać – powiedział. Dodał, że przedsiębiorcy coraz lepiej wykorzystują szanse eksportowe polskiego przemysłu meblarskiego.





„Działajmy ręka w rękę na rzecz polskiej gospodarki”



– Wiem, że po stronie państwa jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia m.in. w Prawie zamówień publicznych, rynku pracy, ale chcę państwa prosić, byśmy ręka w rękę działali na rzecz gospodarki polskiej – zaapelował premier Mateusz Morawiecki do przedsiębiorców.



Premier przyznał, że aby ułatwić życie przedsiębiorcom, po stronie administracji publicznej jest jeszcze wiele do zrobienia. Wymienił w tym kontekście m.in. Prawo zamówień publicznych, regulacje dotyczące rynku pracy, konsumentów, UOKiK, czy KNF. – Bardzo wiele jest do zrobienia – przyznał.



– Ale to, o co chcę państwa poprosić, to byśmy ręka w rękę działali na rzecz gospodarki polskiej. Żebyśmy wiedzieli, że poprzez wspólne działania możemy lepiej przebić się z naszą dyplomacją gospodarczą, z naszą dyplomacją samorządową (...) Po to, by odnieść większy sukces w gospodarce globalnej – zaapelował Morawiecki.



Szef rządu zwrócił uwagę, że wspólnym mianownikiem państw, które odniosły w ostatnich kilkudziesięciu latach sukces, była właśnie bliska współpraca na linii przedsiębiorcy-administracja centralna.





