Sławomir Nitras wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina

Sławomir Nitras jest wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina – poinformowali szefowie PO i Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer. – To początek marszu, który skończy się wyborczym zwycięstwem – przekonywał Schetyna.

– Myślę, że to początek marszu, który skończy się wyborczym zwycięstwem. Jest ważne, żeby mieć przekonanie, że prezydentem powinien być ktoś, kto kocha miasto i kocha miejski piłkarski klub, tak jak ty – powiedział Schetyna na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, zwracając się do Nitrasa.



Przewodniczący Platformy i Nowoczesnej ogłosili, że kandydatem na wiceprezydenta miasta, został lokalny działacz Nowoczesnej Przemysław Słowik.



– Wprowadzamy duet, który jest silnym duetem, czyli Sławka Nitrasa i Przemka Słowika, którzy mogą powalczyć o Szczecin. Ważne jest dla nas, żeby samorząd był nowoczesny i otwarty, a Szczecin jest nowoczesnym miastem, które zasługuje na to, żeby być dobrze rządzone – powiedziała Lubnauer.



Nitras dziękował przewodniczącym obu partii; powiedział też, że Szczecin jest miastem „niepokornym”. – Chciałbym oddać Szczecinowi swoje doświadczenie i chcę być liderem tego miasta – zadeklarował.



Przekonywał, że Szczecin potrzebuje prezydenta, który „nie będzie anonimowy”. – Obiecuję, że będę prezydentem, który otworzy przed Szczecinem wszystkie drzwi. Szczecin musi być w elicie polskich miast – podkreślił Nitras.

Nitras jest pierwszym oficjalnie ogłoszonym kandydatem na prezydenta Szczecina w tegorocznych wyborach samorządowych i drugim, po Rafale Trzaskowskim w Warszawie, wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta miasta.



W poniedziałek zostało też podpisane porozumienie o wspólnym starcie zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w wyborach samorządowych.



Sławomir Nitras urodził się w Połczynie-Zdroju (Zachodniopomorskie) w 1973 r. Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku politologia. Był radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność w latach 1998-2002. Był posłem V i VI kadencji Sejmu po starcie z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu szczecińskim. Był członkiem Komisji Skarbu Państwa, a podczas VI kadencji także Komisji Gospodarki i Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”.



W latach 2009-2014 był europosłem. Do Parlamentu Europejskiego startował z okręgu gorzowskiego. W 2014 r. został głównym doradcą w gabinecie politycznym premier Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat poselski, ponownie startując z listy PO.



Członkiem Platformy Obywatelskiej jest od 2001 r; zasiadał w zarządzie krajowym partii, był jej wiceprzewodniczącym w regionie zachodniopomorskim i przewodniczącym w Szczecinie.