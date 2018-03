Zaatakował rodzinę, przyznał się do winy. Powodem napaści spór o dziecko

22-letni napastnik podejrzany o atak na byłą ciężarną partnerkę i jej rodzinę wziął udział w wizji lokalnej. Przyznał się do napadu i zdradził swoje motywy. Usłyszał cztery zarzuty, z których każdy zagrożony jest dożywotnią karą – dowiedział się portal tvp.info.

Tragedia rozegrała się środowej nocy w Cerekwicy Starej w powiecie jarocińskim. 22-latek wtargnął do jednego z domów i zaatakował nożem śpiących mieszkańców. Zmarło 59-letnie małżeństwo, a dwie córki w wieku 22 i 25 lat trafiły do szpitala.



Starsza była w zaawansowanej ciąży. Ciosy dosięgły także nienarodzone dziecko. Miało ranę kłutą klatki piersiowej. Natychmiast przeprowadzono cesarskie cięcie. Jednak poważny stan matki i duża utrata krwi doprowadziła do niedotlenienia u dziecka. Oboje przebywają w szpitalu.



22-letniego napastnika schwytano po kilkudziesięciu minutach. Jeszcze w czwartek przeprowadzono wizję lokalną z jego udziałem, podczas której miał opisać przebieg tragicznych wydarzeń.



– Podejrzany przyznał się do czynów – wyjaśnia nam prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Z wyjaśnień mężczyzny wynika, że podłożem dramatycznego zachowania był konflikt osobisty z rodziną byłej dziewczyny i nią samą dotyczący dziecka.



Motywacja zasługuje na potępienie



Zdaniem prokuratury materiał zgromadzony dotąd nie budzą wątpliwości dotyczących winy 22-latka. A motywacja zasługuje na szczególne potępienie, dlatego zarzuty dotyczą zbrodni zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Wszystkie cztery zarzuty, które postawił mu prokurator, są zagrożone karą od 12 lat więzienia do dożywocia.



Dyrektor medyczny jarocińskiego szpitala Włodzimierz Bydzyński wyjaśnił, że ranna kobieta była w 37. tygodniu ciąży i doznała licznych ran kłutych macicy. Jest w stanie wstrząsu i wciąż utrzymywana jest śpiące farmakologicznej. Na razie nie zostanie z niej wybudzona.



Jej siostra ma ranę ciętą twarzy w okolicy żuchwy i policzka. Jej stan oceniono jako dobry.

źródło: portal tvp.info

Lokalne media dotarły do informacji, z których wynika, że w czasie napadu w domu była jeszcze babcia i najstarsza z sióstr ze swoją rodziną. To jej mąż miał zaalarmować sąsiadów oraz policję.Funkcjonariusze wyjaśniają, że nie docierały do nich żadne skargi na 22-latka ani sygnały dotyczące zastraszania ofiar lub grożenia im.