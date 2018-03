Gang cudzoziemców wyprodukował prawie 100 mln nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. Zatrzymano ośmiu cudzoziemców, w tym herszta bandy. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji, przemytu oraz dystrybucji znacznych ilości nielegalnych papierosów. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 100 mln zł.

– Trwające od kilku miesięcy czynności w sprawie, prowadzone przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przy współpracy ukraińskich i mołdawskich służb, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, wyspecjalizowanej w nielegalnej produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych - głównie papierosów i ich przemycie poza granice Polski – wyjaśnia ppor. SG Dagmara Bielec-Janas, rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.



Trzon grupy stanowiło siedmiu mężczyzn i jedna kobieta. To obywatele Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Gruzji. Wśród zatrzymanych jest organizator całego procederu, 50-letni Ukrainiec.



Niektórzy członkowie gangu są dobrze znani europejskim organom ścigania. Grupa od maja 2017 r. wyprodukowała i wprowadziła do obrotu ponad 96 mln sztuk papierosów. Straty Skarbu Państwa to co najmniej 100 mln zł.

źródło: Straż Graniczna

Przestępców zatrzymano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w miejscowościach Włocławek i Skąpe. Funkcjonariusze weszli pod osiem adresów, także od hali produkcyjnej. Odkryli duże ilości papierosów, 2,5 tony tytoniu i kompletną linię produkcyjną. Jej wydajność szacuje się na ok. 60 tys. papierosów na godzinę.Przestępcy w domach trzymali cztery sztuki broni, 260 sztuk amunicji, dwa tłumiki i jeden granat bojowy.Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy przebywali na terytorium RP legalnie.