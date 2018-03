GUS: Wzrosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 3,7 proc. rok do roku. Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w lutym o 6,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 4599,72 zł.



Opublikowane informacje dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej dziewięciu osób.

W lutym przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu osób wzrosło o 6,8 proc. rdr, a zatrudnienie o 3,7 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.Wzrost zatrudnienia był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów wyrażonymi w tzw. konsensusie rynkowym. W przypadku wzrostu wynagrodzeń ekonomiści spodziewali się wyższej dynamiki – w wysokości 7,1 proc.– W lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7 proc. rdr i wyniosło 6197,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8 proc. rdr i wyniosło 4599,72 zł – czytamy w komunikacie GUS.

W okresie dwóch miesięcy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności – red.) od 2,5 proc. w sekcji S (pozostała działalność usługowa – red.) do 9,2 proc. w sekcji N (działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – red.) i ukształtowało się ogółem na poziomie 7,2 proc. – dodał urząd statystyczny.



Do stycznia zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc.



Zgodnie z danymi GUS, w porównaniu do stycznia br. przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc. Także przeciętne wynagrodzenie było w lutym wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,2 proc. GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w lutym wyniosło 4599,68 zł, było o 0,2 proc. wyższe niż w styczniu i o 6,8 proc. wyższe niż w lutym zeszłego roku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zgodnie z poprzednimi informacjami przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w styczniu br. o 7,3 proc. rdr i wyniosło 4588,58 zł, natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w styczniu wzrosło o 3,8 proc. i wyniosło 6186,6 tys.