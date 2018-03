Stołeczni policjanci oddają krew w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Stołeczni policjanci po raz kolejny włączyli się w akcję krwiodawstwa „SpoKREWnieni służbą”. KSP liczy, że w akcji weźmie udział ok. 60 policjantów i uda się zebrać ok. 30 litrów krwi. Udział w akcji mogą brać nie tylko policjanci, krew może oddać każdy chętny.

Specjalny autobus, w którym można oddać krew, czeka na chętne, zdrowe osoby do godziny 14. przed siedzibą KSP przy ul. Nowolipie 2.



– Zawsze chętnie przyłączamy się do takich inicjatyw. To ma szczytny cel, bo zbiórki krwi, to zbiórka takiego daru, którego za żadne pieniądze normalnie w sklepie nie kupimy, a ratuje ludzkie życie więc jest zawsze bardzo potrzebny – zaznaczył Mariusz Mrozek z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.



Dodał, że liczy, iż przed KSP, gdzie ustawił się „krwiobus”, zjawi się około 60 policjantów. – Co za tym idzie, będzie to blisko 30 litrów krwi, która pomoże ludziom, którzy tego potrzebują – powiedział.



Jak wskazał Mrozek, działający w KSP Klub Honorowych Dawców Krwi „działa prężnie” i ma obecnie ok. 200 członków.



Zbiórki prowadzone są cyklicznie, ostatnia miała miejsce w styczniu.



„Wtedy zbieraliśmy krew dla naszej koleżanki z Ostrołęki, policjantki, która ciężko choruje i wymagała właśnie takiej pomocy. Dzisiaj w ramach akcji SpoKREWnieni służbą od rana spotykamy się przed Komendą Stołeczną Policji, stoi tutaj krwiobus, w nim właśnie trwa zbiórka krwi” – dodał Mrozek.

Akcja krwiodawstwa „SpoKREWnieni służbą” została zainaugurowana w zeszłym roku w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i miała być hołdem wobec żołnierzy antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W ciągu miesiąca jej trwania udało się zebrać 3788 litrów krwi. Jej inicjatorem był ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak.Ministerstwo podawało wtedy, że średnie zapotrzebowanie na krew i jej składniki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie wynosi w ciągu roku ok. 10 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 300 jednostek koncentratu krwinek płytkowych i 5 tys. jednostek osocza. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA przyjmuje rocznie ok. 10 tys. dawców krwi i kandydatów na dawców krwi.