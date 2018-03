Zawieje, zamiecie, przymrozki. W ten weekend zapomnijcie o wiośnie

W całej Polsce sypnęło śniegiem. W związku z intensywnymi opadami IMGW wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw. Pokażcie, jak wygląda zima w Waszej okolicy. Czekamy na zdjęcia pod adresem mailowym twoje@tvp.info i MMS-y pod numerem telefonu 601 600 100.

Ze względu na opady śniegu i silny wiatr, ostrzeżenie I stopnia IMGW wprowadził dla województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w wojewódzkie lubelskim, tu obowiązuje ostrzeżenie II stopnia.



Zima powróciła



W piątek po południu sypało już niemal w całym kraju. Do Was też dotarł już śnieg? Pokażcie, jak wygląda sytuacja pogodowa w Waszej okolicy. Czekamy na zdjęcia pod adresem mailowym twoje@tvp.info i MMS-y pod numerem telefonu 601 600 100.



Wszystkie przesłane zdjęcia, które uchwyciły obecny stan pogody umieścimy na naszej stronie.



Śnieg i mróz



W nocy tylko północ kraju będzie wolna od śniegu. Na pozostałym obszarze opady nie będą odpuszczać. W Małopolsce i na Podkarpaciu deszcz i deszcz ze śniegiem, przechodzący w opady śniegu.



W większości regionów słupki rtęci wskażą od -9 do -5 st. C, nadal będzie wiało. Na wybrzeżu porywy będą osiągały nawet 70 km/h, a wysoko w Tatrach – do 80 km/h.