Czeka nas zimowy weekend. Zawieje, zamiecie, przymrozki

Śnieg, zawieje, zamiecie; nad morzem wiatr w porywach dochodzący do 70 km. na godzinę. Czeka nas zimowy weekend, którego końcówka według synoptyków ma dać nadzieję na zmianę aury.

Ze względu na prognozowane opady śniegu i silny wiatr na najbliższe godziny ogłoszono ostrzeżenie I stopnia dla województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.



Najtrudniejsza sytuacja ma być w wojewódzkie lubelskim, gdzie oczekiwane są silniejsze opady śniegu. Tu ma obowiązywać ostrzeżenie II stopnia.



Synoptycy prognozują dla Małopolski początkowo słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie po południu będzie padał deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozuje się, że na Dolnym Śląsku spadnie do 8 cm śniegu.



Śnieg będzie padał także od Ziemi Lubuskiej przez centrum po Mazowsze i Lubelszczyznę. Tu spodziewane jest do 10 cm białego puchu. Wysoko w Sudetach i w Karpatach powyżej 1300 m przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 15 cm.



W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 w centrum do 8 na południowym wschodzie. Będzie wiało, w porywach do 60 km/h powodując zawieje i zamiecie śnieżne.



W nocy tylko północ kraju będzie wolna od śniegu. Na pozostałym obszarze Polski opady nie będą odpuszczać. W Małopolsce i na Podkarpaciu deszcz i deszcz ze śniegiem, przechodzący w opady śniegu. Dopada kolejne 5 cm, miejscami nawet 13 cm.



W większości regionów słupki rtęci wskażą od -9 do -5 st. C. nadal będzie wiało. Na wybrzeżu porywy będą osiągały nawet 70 km/h, a wysoko w Tatrach – do 80 km/h.

źródło: IMGW

W sobotę mróz i śnieg mają powoli odpuszczać. Padać może jedynie miejscami w centrum i na południu. Temperatura maksymalna od -5 do -1 st. C. Nadal będzie dość silnie wiało.W nocy opady już tylko południu. Termometry wskazywać mają -12, -10 st. C na wschodzie i południu i -7, -5 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr nie będzie odpuszczał. Nad morzem do 70 km/h, w Karpatach do 100 km/h.