„Otrucie Skripala pomaga popatrzeć Europie Zachodniej na Rosję taką, jaką ona jest”

– Jestem pod wrażeniem tego, że społeczność międzynarodowa być może po raz pierwszy tak daleko zobaczyła agresywne działania Rosji takimi, jakie one są. To znaczy, że Rosja to w tej chwili największe zagrożenie porządku, pokoju, spokoju w Europie – powiedziała w „Kwadransie politycznym” Joanna Lichocka, posłanka PiS.

Joanna Lichocka z PiS, która była gościem programu „Kwadrans polityczny”, komentowała politykę Wielkiej Brytanii wobec otrucia byłego agenta wywiadu GRU Siergieja Skripala i jego córki Julii. Zwróciła uwagę na zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz stanowcze stanowisko władz wobec ataku i jego źródła.



Posłanka PiS uważa, że Wielka Brytania reaguje tak, jak powinno reagować suwerenne państwo, które broni swoje integralności i niezależności.



– Reaguje na agresję, z jaką inne państwo wobec Wielkiej Brytanii występuje. Jestem pod wrażeniem tego, że społeczność międzynarodowa, być może po raz pierwszy, tak daleko zobaczyła agresywne działania Rosji takimi, jakie one są. To znaczy, że Rosja to w tej chwili największe zagrożenie porządku, pokoju, spokoju w Europie. To Rosja stoi za śmiercią kolejnych osób w Wielkiej Brytanii – powiedziała.

źródło: TVP Info

Lichocka podkreśliła, że jasne postawienie sprawy budzi w niej optymizm. – W przypadku katastrofy smoleńskiej nie mieliśmy wsparcia. Przynajmniej nie było tego słychać w Polsce i na arenie międzynarodowej. Oczywiście świat czekał na inicjatywę polskiego rządu, który nie zrobił niczego, żeby umiędzynarodowić tę sprawę, zwrócić się o pomoc i wsparcie do opinii międzynarodowej, naszych sojuszników. Teraz mam wrażenie, jest to kolejne zdarzenie, które pomaga popatrzeć Europie Zachodniej na Rosję taką, jaką ona jest – dodała posłanka PiS.