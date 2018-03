Bieszczadzkie niedźwiedzie budzą się ze snu

Zamieszkujące Bieszczady niedźwiedzie zakończyły zimową drzemkę. – Od tygodnia w wielu miejscach leśnicy zaobserwowali te drapieżniki albo ich tropy – powiedział rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

– Pojawiły się m.in. w lasach nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza. Niedźwiedzie widziane były także w pasach granicznych z Ukrainą i Słowacją – mówił Marszałek. Dodał, że świeże tropy pozostawiła też niedźwiedzica wędrująca z tegorocznym potomstwem.



– Przebudzony niedźwiedź jest głodny i może być niebezpieczny dla ludzi; zwłaszcza w razie niespodziewanego dlań spotkania. W poprzednich latach dochodziło w takich przypadkach do ciężkich obrażeń, oczywiście u ludzi – przypomniał rzecznik krośnieńskiej RDLP.



Marszałek zaznaczył, że wędrujący po górach nie powinni schodzić ze szlaków turystycznych. – Niedźwiedzie wyczuwając obecność człowieka zazwyczaj unikają korzystania z wytyczonych tras – zauważył.



Na Podkarpaciu od początku lat 70. ponad sześciokrotnie wzrosła liczba niedźwiedzi. Jeszcze 40 lat temu było ich niespełna 20 i występowały jedynie w Bieszczadach. Ćwierć wieku później było ich już 50, a w pierwszych latach tego stulecia - 100. Teraz w południowo-wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim, bytuje blisko 200 tych drapieżników; to 90 proc. polskiej populacji.

Wśród podkarpackich niedźwiedzi nie występuje zjawisko synantropizacji, czyli zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi, głównie w celu łatwego zdobycia pożywienia. Takie przypadki zdarzają się np. u niektórych niedźwiedzi tatrzańskich.Niedźwiedzie są wszystkożerne; dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. Należą do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.