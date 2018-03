Pijany motorniczy najechał na drugi tramwaj. Dziesiątki rannych

Wypadek dwóch tramwajów w centrum Kolonii na zachodzie Niemiec. W czwartek wieczorem doszło tam do zderzenia pojazdów. Jak poinformowała policja, jeden z motorniczych był pod wpływem alkoholu. Ponad 40 osób zostało rannych.

Do wypadku doszło w centrum miasta późnym wieczorem. Na stojący na przystanku tramwaj najechał drugi. Według policji ranne zostały 43 osoby, w tym jedna ciężko. Większość odniosła lekkie obrażenia.



Dyrekcja kolońskiego zakładu komunikacji miejskiej poinformowała na Twitterze, że do wypadku doszło, ponieważ pod wpływem alkoholu mógł być motorniczy, który najechał na tramwaj stojący na przystanku.



Potwierdził to rzecznik miejscowej policji. Przyznał, że badania krwi wykazały, że jeden z prowadzących tramwaj był pod wpływem alkoholu.

