Kłamliwy napis o Polsce w Instytucie Yad Vashem. MSZ interweniuje

Członkowie polskiej pielgrzymki do Izraela są zbulwersowani fałszywą informacją, która pojawiła się w Instytucie Yad Vashem w Izraelu. Napis pod znajdującym się tam zdjęciem, przedstawiającym bramę łódzkiego getta, głosi, że była ona „pilnowana przez niemieckich żołnierzy i polską policję”. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak poprosił o interwencję polską placówkę dyplomatyczną w tej sprawie.

Chodzi o napis „Brama wejściowa do getta w Łodzi. Była strzeżona przez niemieckich żołnierzy i polską policję 24 godziny na dobę”. Napis głosi: „Dzielnica Żydów wejście wzbronione”.



– Tych bram pilnowała żydowska policja, wprawdzie ona formalnie nie nazywała się żydowską, tylko służbą porządkową, w języku niemieckim brzmiało to Ordnungsdienst. Policji polskiej nie było na terenie ówczesnego Warthegau, taka formacja nie mogła zaistnieć – powiedział Bogdan Michalski, weteran II wojny światowej, były żołnierz Armii Krajowej.



– Pani, która nas oprowadzała, powiedziała, że coś będzie się starała zrobić [w tej sprawie – red.], ale nie wiadomo, czy coś zrobi – dodał.



Do sprawy odniósł się również Tadeusz Płużanski, historyk i dyrektor publicystki TVP Info.



– To bardzo przykre, kiedy do Instytutu Yad Vashem przyjeżdża polska delegacja, weterani, żołnierze Armii Krajowej. Przyjeżdżają w końcu Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – ci, którzy ratowali przecież żydowskich sąsiadów – i widzą po prostu nieprawdę. Niestety, w muzeum Yad Vashem polska historia, historia polskich sprawiedliwych, nie jest pokazana. Nie jest pokazane, że polskie państwo w czasie II wojny światowej instytucjonalnie pomagało Żydom – mieliśmy taką instytucję jak Żegota. Nie jest pokazana misja rotmistrza Witolda Pileckiego czy Jana Karskiego, którzy próbowali przeciwstawiać się zagładzie Żydów i Polaków. To są błędy niewybaczalne – powiedział Płużański.

Jak dodał: „Wszyscy mamy nadzieję, ta sytuacja ulegnie zmianie”.



Polska dyplomacja zainterweniowała w tej sprawie.



Wice szef MSZ, który był również uczestnikiem pielgrzymki do Izraela zwrócił się w tej sprawie do polskiej placówki dyplomatycznej.



– Kiedy zobaczyłem ten napis poprosiłem o natychmiastową interwencję naszą placówkę dyplomatyczną w Izraelu. Nie zostawimy tej sprawy. Cała ta sytuacja dowodzi tego, że pomysł, aby tutaj do Izraela przywieźć naszych kombatantów, przywieźć tych, którzy na własne oczy widzieli II wojnę światową był najlepszym z możliwych pomysłów w tej trudnej sytuacji. Niech mówią świadkowie, jak było naprawdę, widzieli kim byli Niemcy, widzieli, jak zachowywali się Polacy, jak zachowywali się Żydzi – jest najbardziej skutecznym argumentem – powiedział wice szef MZS Jan Dziedziczak.

