Senatorowie USA przeciwko Nord Stream 2

39 amerykańskich senatorów z obu partii politycznych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec Nord Stream 2. W liście skierowanym do szefów resortów skarbu i dyplomacji, senatorowie wezwali do zablokowania budowy gazociągu poprzez nałożenie sankcji na firmy uczestniczące w projekcje.

Senatorowie określają Nord Stream 2 mianem katastrofalnego projektu i stwierdzają, że nie powinien zostać zbudowany. „Gazociąg prowadzący z Rosji przez Bałtyk do Niemiec sprawi, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie będą bardziej podatni na przymus i szkodliwe wpływy Moskwy” - napisali w liście do sekretarza skarbu Stevena Mnuchina i zastępcy sekretarza stanu Johna Sullivana.



Według senatorów budowa gazociągu będzie krokiem wstecz na drodze do dywersyfikacji dostaw energii do Europy. Ich zdaniem zbudowanie omijającego Ukrainę Nord Stream 2 usunie jeden z głównych powodów, dla których Rosja nie decyduje się na wojnę na pełną skalę we wschodniej Ukrainie. Autorzy listu wzywają rząd Donalda Trumpa, by wykorzystał wszelkie dostępne środki, w tym sankcje.

źródło: IAR

Uchwalona w połowie zeszłego roku przez Kongres ustawa daje Donaldowi Trumpowi możliwość nałożenia sankcji na europejskie firmy biorące udział w projekcie Nord Stream 2, co mogłoby doprowadzić do zablokowania budowy gazociągu. Prezydent USA dotychczas nie zdecydował się jednak na ten krok.