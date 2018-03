Niemiecka prokuratura bada zgony dalszych podopiecznych polskiego pielęgniarza

W ramach śledztwa przeciwko polskiemu pielęgniarzowi, który przebywa w areszcie w Monachium jako podejrzany o zabójstwo przy użyciu insuliny, prokuratura bada okoliczności zgonów dalszych dziesięciu jego podopiecznych – poinformowano w czwartek.

– W kilku przypadkach mamy już podejrzenia, którymi się zajmujemy – powiedziała rzeczniczka monachijskiej prokuratury, dodając, że dokonano już ekshumacji dwóch ciał.



Śledztwo wszczęto, gdy przy sądowo-lekarskim badaniu zwłok zmarłego w lutym w swym mieszkaniu w Ottobrunn pod Monachium 87-letniego mężczyzny, którym od trzech dni Polak się opiekował, wykryto ślady zastrzyków i bardzo niski poziom cukru we krwi – choć nie cierpiał on na cukrzycę. Dlatego pielęgniarza aresztowano, znajdując wśród jego rzeczy dwie karty debetowe zmarłego wraz z kodami PIN i 1210 euro w gotówce.



36-letni Grzegorz Stanisław W. przyznał się później do wstrzyknięcia insuliny. Postawiono mu zarzut popełnienia z chciwości zabójstwa z premedytacją.

Pracującym od lat w Niemczech jako niewykwalifikowana pomoc pielęgniarska Polakiem policja zainteresowała się latem zeszłego roku, gdy powierzony jego opiece emeryt z Muelheim an der Ruhr trafił do szpitala w stanie zagrożenia życia z powodu niskiego poziomu cukru we krwi i po dwóch miesiącach zmarł. Dochodzenie utknęło jednak w martwym punkcie, gdyż W. wyjechał i nie wiadomo było, gdzie przebywa.



Według rzeczniczki prokuratury, w efekcie apelu do społeczeństwa o informacje na temat W. zgłoszono dotąd 49 miejsc, gdzie miał w Niemczech pracować. Wcześniej podano, że czynności śledcze rozszerzono także na Polskę i przy pomocy polskich władz przeszukano mieszkanie podejrzanego.



Zabójstwa i kradzieże



W kilku z dziesięciu badanych przypadków zgonów istnieją oznaki skrajnie obniżonego poziomu cukru we krwi - powiedział szef prowadzącej dochodzenie prokuratury Hans Kornprobst. Dlatego śledztwo prowadzone jest w sprawie usiłowania bądź dokonania zabójstwa. – Jest także kilka przypadków, w których nie ma żadnych podejrzeń co do spraw zdrowotnych, ale chodzi tam o kradzieże – dodał Kornprobst.

źródło: pap

Grzegorz Stanisław W. pracował za granicą od 2008 r. – w Anglii, a potem coraz częściej w Niemczech. Zawierane z nim za pośrednictwem różnych agencji umowy przewidywały pracę całodobową i dlatego wprowadzał się do mieszkań podopiecznych. W większości przypadków przedterminowo rezygnowano z jego usług ze względu na okazywane grubiaństwo.