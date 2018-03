Brakuje górników i nowych kopalń. Węgiel kupimy od Rosjan

Wydobycie węgla może być w tym roku nawet niższe niż w bardzo słabym ubiegłym. Polska ratuje się rosnącym importem, głównie z Rosji – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Według „Rz” widoczny w 2017 r. wyraźny spadek wydobycia to efekt m.in. wstrzymanych inwestycji w czasie ostatniego kryzysu na rynku węgla, zamykania nierentownych zakładów, a także coraz trudniejszych warunków geologicznych w śląskich kopalniach.



Jak podaje gazeta, prezesi śląskich firm wydobywczych narzekają też, że brakuje rąk do pracy pod ziemią. Na fali kryzysu wielu starszych, doświadczonych pracowników odeszło, a absolwentów szkół górniczych jest coraz mniej. To hamuje rozwój – czytamy.



W efekcie należy się spodziewać, że także w tym roku import węgla utrzyma się na wysokim poziomie. Jak podaje Eurostat, w 2017 r. wwieźliśmy do Polski 13,3 mln ton czarnego paliwa, czyli aż o 60 proc. więcej niż przed rokiem. Z tego 8,7 mln ton pochodziło z Rosji – wskazuje „Rz”.

