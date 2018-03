„Trucizna to bardzo wygodna broń”, „jestem przekonany, że za atakiem stoją rosyjskie służby”

– Trucizna to bardzo wygodna broń. Przede wszystkim trudno udowodnić, że ta osoba została zamordowana, a po drugie wraz z upływem czasu jeszcze więcej problemów będzie z udowodnieniem, że to Rosja się za tym kryje – mówił w programie „Minęła 20” Jurij Felsztyński – rosyjski historyk, autor m.in. (wraz z otrutym w Wielkiej Brytanii Aleksandrem Litwinienką) książki „Wysadzić Rosję”.

Gość TVP był pytany m.in. o podobieństwa zamachu na Aleksandra Litwinienkę i na Siergieja Skripala. Litwinienko, podpułkownik KGB/FSB, emigrant rosyjski, który występował przeciw polityce prowadzonej przez prezydenta Rosji Władimira Putina, szczególnie w odniesieniu do Czeczenii, został otruty w Wielkiej Brytanii polonem, w 2006 roku, kiedy prowadził dochodzenie w sprawie śmierci Anny Politkowskiej.



Brytyjskie służby ustaliły, że Siergiej Skripal wraz z córką 4 marca zostali poddani działaniu substancji nowiczok. W stanie krytycznym przebywają w szpitalu w Salisbury. Jurij Felsztyński przyznał, że chociaż jest przekonany, że za atakiem na byłego oficera wojskowego wywiadu GRU i współpracownika MI6 stoją rosyjskie służby, to dowodów na to nie ma.

– Jeżeli chodzi o Litwinienkę, to wiemy wszystko: jak został otruty, kto go otruł, jak truciznę dostarczono do Londynu itd. Mimo tego Rosja nie przyznaje się i nie zgodzi się z ustaleniami, które poczyniła Wielka Brytania. Rosja pokazała później, że to zrobiła, ponieważ domniemany zabójca Ługowoj (Andriej – red.; rosyjski polityk i przedsiębiorca, były funkcjonariusz KGB) został później członkiem parlamentu, bogatym biznesmenem. Putin dał mu medal – kontynuował Felsztyński. Rosyjski historyk nazwał to dowodami ze sfery public relations.

Podkreślił jednak, że „nie można zrobić nic”. – To nie jest tak, że złapaliśmy kogoś za rękę i znaleźliśmy u niego legitymację GRU czy FSB. Dlatego musimy reagować w sposób polityczny. To jest trudne, jest szereg osób, które są powiązane z Rosją, które działają w interesie Rosji, np. rosyjscy biznesmeni – tłumaczył.



– Trucizna to bardzo wygodna broń, ponieważ jeśli zabijemy kogoś przy użyciu broni palnej, to - po pierwsze - wszyscy wiedzą, że ta osoba nie żyje, po drugie - nie ma czasu, żeby uciec z miejsca zdarzenia. Wykorzystanie trucizny tworzy wiele problemów. Przede wszystkim trudno udowodnić, że ta osoba została zamordowana, a po drugie wraz z upływem czasu jeszcze więcej problemów będzie z udowodnieniem, że to Rosja się za tym kryje – przyznał gość TVP.