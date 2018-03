Na autostradę runął most dla pieszych. Są zabici i ranni

Katastrofa budowlana w Miami na Florydzie. Zawaliła się kładka dla pieszych nad autostradą. Pod gruzem znalazło się co najmniej 5-6 samochodów. Są ofiary śmiertelne – informuje NBC News.

Do tragedii doszło w pobliżu uniwersyteckiego kampusu, nad ruchliwą Ósmą Ulicą w południowo-zachodniej części miasta.

Reports indicate several people dead and multiple injuries after pedestrian bridge collapse at Florida International University. https://t.co/eJZaLyCdjj pic.twitter.com/xCyRhmeiMI

Breaking: New video shows deadly pedestrian bridge collapse at FIU. pic.twitter.com/21ERvHiA4j

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw