Sprawa śmierci Ewy Tylman. Pokazano niepublikowane wcześniej nagranie

Podczas rozprawy w procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman odtworzono półtoragodzinny zapis z monitoringu. Na nagraniu widać m.in. trasę, którą przeszli w nocy z 22 na 23 listopada 2015 r. tuż przed śmiercią kobiety.

Podczas czwartkowej rozprawy zaprezentowano zapis monitoringu, który był kompilacją całości materiału, jakim dysponowała policja. Pokazano fragmenty pochodzące z jednego z poznańskich pubów, gdzie przebywali Ewa Tylman i Adam Z., oraz drogę, jaką wspólnie pokonywali feralnej nocy z 22 na 23 listopada 2015 r. Na niektórych ujęciach widać, jak oboje się zataczają, a nawet przewracają się na chodnik.



Nie ma materiału z momentem zepchnięcia kobiety do rzeki, co – według prokuratury – miał zrobić Adam Z. W tym miejscu nie ma bowiem żadnego monitoringu. Ostatnie nagrania odtworzone w sądzie pokazują samotnie idącego Adama Z.



– Zabezpieczonego materiału monitoringu było bardzo dużo, nie jestem w stanie powiedzieć, ile to było godzin. Na tej kompilacji, która została dziś odtworzona, znajduje się ta część, na której znajdują się osoby odpowiadające wizerunkowi Adama Z. i Ewy Tylman – tłumaczył w sądzie policjant Rafał B., który odpowiadał za analizę i zabezpieczenie dokumentacji monitoringu.



Zdaniem pełnomocników rodziny Ewy Tylman obraz z kamery hotelu, zlokalizowanego w pobliżu miejsca, w którym doszło do zdarzenia, ma pokazać ważne nieścisłości w zeznaniach oskarżonego.



– Odtworzenie tego monitoringu ustala ostatnią drogę Ewy Tylman. Jak wynika z zeznań funkcjonariuszy, to odtworzenie na rozprawie na nieprofesjonalnym sprzęcie nie jest w stanie odpowiedzieć na kluczowe pytania odnośnie monitoringu zabezpieczonego w hotelu Ibis. Cały skład sędziowski musiałby zapoznać się nie z tym, co było dziś prezentowane na rozprawie przy użyciu zwykłego laptopa. Należałoby uczynić to tak, jak robili to analitycy - przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bądź oprzeć się na protokołach z odtworzenia tego monitoringu, który przez tych fachowców był przygotowywany – tłumaczył po rozprawie mec. Wojciech Wiza.

źródło: pap

Jak dodał, na kolejne rozprawy w charakterze świadków będą powołani biegli z dziedziny antropologii i inżynierii wirtualnej, którzy są w stanie dokładnie przeanalizować materiał wideo i zidentyfikować niewyraźne postacie na niektórych zapisach monitoringu.Proces Adama Z. rozpoczął się 3 stycznia 2017 roku. Według prokuratury 23 listopada 2015 roku Adam Z. zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Za zabójstwo z zamiarem ewentualnym grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie. Podczas rozprawy w lutym ub.r. sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Od tego czasu Adam Z. jest na wolności.