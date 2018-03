Genialny Stoch wygrał w Trondheim i pobił rekord skoczni!

Kamil Stoch w drugiej serii konkursu w Trondheim przypieczętował swoje zwycięstwo. Oddał skok na odległość 141 metrów i wyprzedził Austriaka Stefana Krafta o prawie 20 pkt. Polak jest liderem całego cyklu Raw Air.

Stoch niesamowitym skokiem na odległość 146 metrów pobił w pierwszej serii konkursu w Trondheim rekord skoczni i o 3,4 pkt wyprzedzał Norwega Roberta Johanssona, z którym bezpośrednio walczy o wygraną w całym cyklu Raw Air. Po dzisiejszych zawodach przewaga Stocha wzrosła do ponad 87 punktów.



Warto dodać, że Kamil Stoch skakał z 1. belki startowej - to najniższa belka na skoczni w Trondheim, z której można oddać skok.



Z pozostałych startujących Polaków najlepiej zaprezentował się Dawid Kubacki, który zajął 9. miejsce. Pozostałe miejsca Polaków: 11. Stefan Hula, 12. Piotr Żyła, 16. Maciej Kot i 28. Jakub Wolny.



Do czwartku rekord skoczni Granasen - 143 m - należał do Austriaka Michaela Hayboecka i Japończyka Noriakiego Kasaiego. Jako pierwszy tego dnia poprawił go Johansson, a trzykrotny mistrz olimpijski wylądował o pół metra dalej od Norwega.

