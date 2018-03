Skatowany Fijo będzie rehabilitowany w Portugalii. „Ludzie cały czas interesują się jego losem”

– Pobity czteromiesięczny szczeniak Fijo będzie rehabilitowany w specjalistycznej klinice w Portugalii, najlepszej w Europie placówce, która uczy tzw. chodu rdzeniowego – powiedziała Małgorzata Brzezińska z Fundacji Judyta, opiekującej się szczeniakiem.

Pod koniec stycznia piesek został brutalnie pobity przez właściciela. 30-letni mieszkaniec Chełmży wybił psu zęby, złamał szczękę, kość udową i przetrącił kręgosłup, co doprowadziło do paraliżu tylnych łap.



W połowie lutego szczeniak trafił do kliniki weterynaryjnej w Mazańcowicach koło Bielska-Białej. Wcześniej przeszedł operację w klinice w Boguminie na Zaolziu (Czechy). Teraz czeka go leczenie w Portugalii. Fijo ma tam wyjechać na początku kwietnia.



– Pomocy podjęła się Angela Martins z Hospital Veterinario da Arrabida. To jest osoba, która gdy kwalifikuje do swojej terapii, to widzi szansę. Do tego czasu szczeniak pozostanie pod opieką specjalistów z kliniki weterynaryjnej w Mazańcowicach koło Bielska-Białej – poinformowała Małgorzata Brzezińska z Fundacji Judyta.



Dodała, że obecnie zajmujący się zwierzęciem walczą, by nauczyć go tzw. chodu rdzeniowwego – nieświadomego.



– Nie ma czucia głębokiego, więc walczymy o to, żeby piesek mógł samodzielnie trzymać mocz i kał oraz mógł chodzić - pokracznie, ale chodzić. Do tej pory nie wysyłaliśmy żadnych zwierząt do Portugalii, bo Bielsko radziło sobie samo. Większości szczeniaków udawało się pomóc w Polsce. Poza tym koszty takiego wyjazdu są bardzo duże. Nie jestem jednak egoistką i gdy zobaczyłam, że pieniążków wpłacanych przez ludzi jest więcej, to zdecydowałam o szansie dla Fijo, którą jest wyjazd do Portugalii. Nie widzę powodu, żeby na nim oszczędzać – powiedziała Brzezińska.

#wieszwiecej Polub nas

Według niej klinika, do której wyjedzie Fijo, jest najlepszą w Europie zajmującą się takimi przypadkami. Są dwie inne – w Austrii i Niemczech, ale one nie zajmują się chodem rdzeniowym. Fundacja nie potrafi jeszcze dokładnie oszacować kosztów leczenia psa, ale konieczna będzie zapłata z góry.



– Nie obawiam się, że nie będę miała z czego zapłacić, bo ludzie cały czas interesują się losem pieska. Leczenie będzie trwało minimum 3 miesiące. Co będzie dalej? Zobaczymy – stwierdziła.



Fijo, który musi jechać do Portugalii samochodem, będzie pod opieką wolontariuszki. Wszyscy zajmujący się nim od styczniowej tragedii podkreślają, że ludzi dobrej woli jest bardzo wielu.



– Jesteśmy bodaj jedyną fundacją w Polsce pomagającą szczeniętom. Dodatkowo specjalizujemy się w przypadkach beznadziejnych. Ludzie nas bardzo wspierają. Tym razem wielką rolę odegrały również media. Nie spotkałam się aż z takim szerzeniem pomocy – dodała Brzezińska.



Sprawcy pobicia psa grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jak informowała wcześniej prokuratura, o pobitym psie policję zawiadomiła żona podejrzanego. – Ona wraz z dziećmi 27 stycznia była u krewnych. Z pieskiem w domu został jej mąż. Gdy domownicy wrócili do domu, pies był już dotkliwie pobity. Mężczyzna spakował swoje rzeczy i od tamtej pory nikt z bliskich go nie widział. Kolejnego dnia rozpoczęła się batalia policji o ustalenie jego miejsca pobytu – mówił p.o. prokuratora rejonowego Toruń-Wschód Marcin Licznerski.



Podejrzanego Bartosza D., który był poszukiwany listem gończym, zatrzymano 9 marca w Ostaszewie k. Torunia.