„Rosja powinna wyjaśnić atak na Skripala i się zamknąć”. Kreml „skrajnie zaniepokojony”

Rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i USA potępiły atak na byłego rosyjskiego szpiega i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Rosja ponownie została wezwana do złożenia wyjaśnień w sprawie broni chemicznej – środka użytego blisko dwa tygodnie temu w zamachu w Salisbury. Brytyjski minister obrony pytany w czwartek o zaczepne odpowiedzi Moskwy odparł: „Rosja powinna dać sobie spokój i się zamknąć”. Kreml poinformował, że Rada Bezpieczeństwa Rosji „wyraża skrajne zaniepokojenie w związku z destrukcyjnym i prowokacyjnym stanowiskiem strony brytyjskiej”.

Pod oświadczeniem podpisali się: prezydent USA Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii Theresa May, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Politycy podkreślili, że zastosowanie środka chemicznego nowiczok, który był produkowany przez Związek Radziecki i Rosję, jest „pierwszym ofensywnym użyciem środka paraliżującego w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej” i stanowi „atak na brytyjską suwerenność” oraz „jednoznaczne naruszenie Konwencji o zakazie broni chemicznej i złamanie prawa międzynarodowego”.



„To zagrożenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich” – podkreślili przywódcy. Przypomnieli, że według brytyjskich informacji przekazanych pozostałym sojusznikom jest „wysoce prawdopodobne”, że odpowiedzialność za atak na Skripala i jego córkę ponosi Rosja.

Jak zaznaczono, wszystkie cztery kraje „podzielają brytyjską ocenę, że nie istnieje żadne inne wiarygodne wytłumaczenie tej sytuacji, a także odnotowują, że brak rosyjskiej odpowiedzi na zasadne żądania (w sprawie wyjaśnień) ze strony Wielkiej Brytanii podkreśla odpowiedzialność Rosji”.

„Wzywamy Rosję do odniesienia się do wszystkich pytań dotyczących ataku w Salisbury, (...) a w szczególności do całkowitego i kompletnego przekazania Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej szczegółowych informacji na temat programu rozwijania środka chemicznego nowiczok” – napisano.



W oświadczeniu jest również mowa o obawach „w obliczu wcześniejszych nieodpowiedzialnych zachowań ze strony Rosji”. Jest też apel do władz na Kremlu o „wywiązanie się z odpowiedzialności członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.



W środę premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała wydalenie z kraju 23 rosyjskich dyplomatów w ramach działań odwetowych po ataku na Skripala, który władze w Londynie przypisują Rosji.



Prezydent Macron zapowiedział, że w najbliższych dniach ogłosi działania w związku z próbą zabójstwa Skripala. Agencja Reutera zwraca uwagę, że „po braku zdecydowania” Paryż poparł w czwartek Londyn w związku z rolą Rosji w ataku.

– Władze Francji początkowo były ostrożne, jeśli chodzi o bezpośrednie wskazanie Rosji – zauważa Reuters.



Kanclerz Merkel jeszcze w środę wykluczała zerwanie relacji z Moskwą.



„Nie ma wątpliwości, że ataku dokonała Rosja”

Gavin Williamson, minister obrony Wielkiej Brytanii, pytany przez dziennikarzy o groźby rządu Rosji dotyczące planów wydalenia brytyjskich dyplomatów z Moskwy odparł: „Rosja powinna dać sobie spokój i się zamknąć”.



Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział w czwartek, że jego kraj odpowie wkrótce na posunięcia Wielkiej Brytanii. Zarzuty Londynu uznał za „chamskie” i „gołosłowne”.



Williamson wygłosił swoją opinię po przemówieniu o przyszłości polityki bezpieczeństwa. Minister ocenił, że rosyjskie władze świadomie „naruszają międzynarodowe zasady”, a atak na Skripala określił jako „szokujący i nieodpowiedzialny”. W jego ocenie, „nie ma żadnych wątpliwości, że dokonała go Rosja”.



Szef resortu obrony zapowiedział również, że brytyjski rząd zainwestuje 48 mln funtów (229 mln złotych) w rozwój nowego centrum badania broni chemicznej przy istniejącym obecnie ośrodku wojskowym w Porton Down. To właśnie śledczy z tej instytucji zidentyfikowali środek użyty w ataku na Skripala jako produkowaną w Rosji broń chemiczną typu nowiczok.



Williamson poinformował też, że w ramach podjętych środków ostrożności tysiące brytyjskich żołnierzy zostanie zaszczepionych przeciwko wąglikowi, który był używany w serii ataków biochemicznych w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku.



Władimir Putin jest zaniepokojony

Władimir Putin jest zaniepokojony brytyjskimi sankcjami – poinformował rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że prezydent rozmawiał na ten temat z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Według Pieskowa Rada Bezpieczeństwa Rosji omówiła na zamkniętym posiedzeniu stan stosunków rosyjsko-brytyjskich.



– Wyrażono skrajne zaniepokojenie w związku z destrukcyjnym i prowokacyjnym stanowiskiem strony brytyjskiej – oświadczył. Wcześniej szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że odpowiedź na działania Londynu nastąpi wkrótce.

– Tę odpowiedź, jako ludzie uprzejmi, najpierw przekażemy naszym brytyjskim kolegom – dodał.



Zdecydowanego i surowego odwetu domagają się rosyjscy politycy. Przedstawiciele obu izb parlamentu: Dumy Państwowej i Rady Federacji, komentując brytyjskie sankcje, określili je jako „nieskuteczne”, „bezcelowe” i „zgubne dla dwustronnych kontaktów”.



Przeciwnego zdania jest rosyjska opozycja. W raporcie zatytułowanym „Putin. Podsumowanie. 2018” autorzy – Ilia Jaszyn i Władimir Miłow, obalają tezy – jak piszą – prokremlowskiej propagandy o nieskuteczności zachodnich restrykcji, jakie Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Moskwę w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie.



Opozycja ocenia, że zachodnie sankcje są skuteczne

Przez prawie cztery lata przedstawiciele rosyjskich władz przekonywali, że takie działania są nieskuteczne i mają minimalny wpływ na kondycję gospodarki Federacji Rosyjskiej. Tymczasem, w ocenie Władimira Miłowa, zachodnie restrykcje mają dotkliwe skutki. – Sankcje bardzo mocno wpływają na naszą gospodarkę. Inna sprawa, że oprócz zachodnich restrykcji są jeszcze sankcje, które Putin wprowadził przeciwko własnemu narodowi, czyli embargo na import produktów spożywczych, i teraz pytanie jest takie, na ile Rosjanie gotowi są dalej znosić tę sytuację, gdy ich bez sumienia okradają? – oświadczył opozycyjny polityk.



Z kolei lider Partii Narodowej Wolności Ilia Jaszyn dodał, że najbardziej efektywne są sankcje personalne, dotykające bezpośrednio ludzi z otoczenia Władimira Putina. Jaszyn przypomniał, że część polityków i biznesmenów związanych z Kremlem prowadzi interesy na Zachodzie, tam wypoczywa i posyła swoje dzieci do szkoły.