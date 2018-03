Premier Słowacji podał się do dymisji

Prezydent Słowacji potwierdził, że przyjmie dymisję premiera Roberta Fico w związku z kryzysem politycznym wywołanym zamordowaniem dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki.

Nowym premierem zostanie najprawdopodobniej dotychczasowy wicepremier ds. inwestycji Peter Pellegrini, który spotkał się już z prezydentem Andrejem Kiską i przekazał mu potrzebne do uzyskania wotum zaufania podpisy 79 posłów. Do dymisji ma dojść jeszcze dzisiaj.



Premier Fico ogłosił gotowość do rezygnacji



Premier Robert Fico ogłosił gotowość do rezygnacji z urzędu na wczorajszej konferencji prasowej po wielogodzinnych rozmowach w koalicji rządowej, którą obok jego partii Kierunek - Socjalna Demokracja tworzy Słowacka Partia Narodowa (SNS) oraz partia mniejszości węgierskiej. Robert Fico dodał, że odejdzie pod warunkiem, że prezydent będzie respektował obecną większościową koalicję rządzącą, a nowy premier będzie wywodził się z jego partii.

źródło: IAR

Polityczny kryzys wybuchł na Słowacji pod koniec lutego po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego partnerki Martiny Kusznirovej. Zabójstwo wywołało największe od 1989 roku protesty społeczne. Najbliższe manifestacje antyrządowe zapowiadane są na jutro.