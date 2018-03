NSA oddala skargę Zakopanego. Miasto nie może pobierać opłaty klimatycznej

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Miasta Zakopane w sprawie opłat miejscowych. Tym samym utrzymał w mocy ubiegłoroczny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zgodnie z nim uchwała Rady Miasta Zakopane z 2008 r. o opłacie klimatycznej jest nieważna.

Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę klimatyczną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że Zakopane niezgodnie z prawem pobiera tak zwaną opłatę klimatyczną. Uchwałę wprowadzającą opłatę... zobacz więcej

Uchwałę wprowadzającą opłatę miejscową zaskarżył turysta Bogdan Achimescu, który w pozwie twierdził, że podatek nie powinien być pobierany ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem. W wydanym w lipcu ubiegłego roku orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał rację turyście.



Zobowiązał miasto do zwrotu opłaty klimatycznej pobranej od Achimescu, obciążył je także kosztami procesowymi. W uzasadnieniu sędzia wskazywała, że władze miasta uchwalając opłatę miejscową, nie udowodniły, iż zakopiańskie powietrze spełnia odpowiednie normy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak wyjaśnia pełnomocnik Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi, która wspierała Achimescu w sądowej batalii, NSA potwierdził, że skarżący ma prawo do zaskarżenia takiej uchwały. Rada Miasta starała się dowieść przeciwnego stanowiska. – Dla obywateli może być to szczególnie korzystne, że w przypadku tego rodzaju opłaty to na gminie ciąży obowiązek wykazania, że spełnia ustawowe kryteria, w szczególności w zakresie jakości powietrza, i nie może tego obowiązku przerzucać na obywatela – wyjaśnił Matuszewski.