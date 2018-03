Duda: chcemy, aby postępował proces modernizacji polskiej armii

– Mamy nadzieję, że będą możliwe dodatkowe źródła finansowania dla rozwoju polskich sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego, chcielibyśmy, by zwiększyła się liczebność wojska – powiedział prezydent Andrzej Duda po odprawie kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP.

– Współpraca pomiędzy BBN, Kancelarią Prezydenta i MON, układa się bardzo dobrze. Dzięki porozumieniu z panem ministrem (obrony, Mariuszem Błaszczakiem) powołaliśmy specjalny zespół, który zajmuje się dzisiaj przygotowaniem nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – powiedział Andrzej Duda w czwartek na briefingu prasowym.



Poinformował, że „BBN pracuje w tej chwili nad założeniami nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego”. – Kiedy te propozycje zostaną przygotowane, przedstawimy je panu ministrowi (obrony). Mam nadzieję, że MON potraktuje je jako element wyjściowy do stworzenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – powiedział zwierzchnik sił zbrojnych.



– Przede wszystkim chcemy, żeby postępował proces modernizacji armii, chcemy zrealizować założone, podstawowe zakupy. Chcemy także nadrobić w miarę możliwości zaległości, które powstały w poprzednich latach w stosunku do planów, jakie były na lata 2013–17 – zadeklarował prezydent.



– Chcemy zrealizować zakupy, które były planowane, a których zrealizować się nie udało. Mamy nadzieję, że będą możliwe dodatkowe źródła finansowania dla rozwoju polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Chcielibyśmy także, aby zwiększyła się liczebność polskiego wojska – powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że „oczywiście każde takie działanie jest związane z kwestami finansowymi”.



Utworzenie Agencji Uzbrojenia – „racjonalne”



Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w środę powołał pełnomocnika ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia, która zajmie się zakupami sprzętu dla wojska. Według informacji podanych w Dzienniku Urzędowym MON został nim Paweł Olejnik. Do jego zadań - jak napisano - "należy przygotowanie podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji".



– Moje wielkie uznanie dla pana ministra i radość z tego powodu, że wyszedł z tą inicjatywą, aby stworzyć agencję, która będzie realizowała zakupy dla armii, aby te procesy zostały ujednolicone, aby była bardzo dobra koordynacja tych procesów zakupowych – powiedział prezydent.



Jak mówił, dzisiaj, poprzez „wielość podmiotów”, bardzo wiele przetargów nie powiodło się. – Do tej pory mieliśmy do czynienia, co pan minister (Błaszczak) błyskawicznie wychwycił, z brakiem dostatecznej koordynacji w tej kwestii - podkreślił Andrzej Duda.



– Utworzenie jednej jednostki, która by się tym zajmowała i koordynowała wszystkie te działania, skupiała je w swoim ręku, wydaje się rozwiązaniem racjonalnym - ocenił prezydent. Wyraził nadzieję, że agencja przyczyni się do „zdynamizowania” zakupów dla wojska. – Chcemy, żeby polska armia modernizowała się jak najszybciej - powiedział Andrzej Duda.

Polska powinna w szerszym zakresie wrócić do udziału w misjach pokojowych ONZ



– Uważam, że w związku z naszą obecnością w Radzie Bezpieczeństwa ONZ powinniśmy wrócić w szerszym zakresie do misji pokojowych w ramach ONZ. Chciałbym, żebyśmy to realizowali; mam tutaj konkretne propozycje, które przedstawiam ministrowi obrony narodowej, zastanawiamy się na tym – mówił prezydent.



Podkreślił też, że obecnie współpraca Pałacu Prezydenckiego z MON „w pełnym obszarze układa się bardzo dobrze”. – Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie plany o których dziś mówiliśmy – oświadczył Andrzej Duda.



Prezydent zaznaczył ponadto, że w trakcie spotkania z kadrą kierowniczą zgodzono się, że armia powinna być modernizowana jak najszybciej. Dodał, że zwracał też uwagę dowódców na konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa żołnierzy w ich codziennej służbie w kraju. – Uważam tą kwestię za jedną z najistotniejszych; to kwestia naszej odpowiedzialności – zaznaczył.



Andrzej Duda mówił też, że poruszony został temat współpracy krajów członkowskich UE w ramach PESCO (program współpracy państw UE w zakresie obrony). – Chcemy, żeby PESCO było realizowane w sposób sprawiedliwy, aby wszystkie przemysły obronne jak najwięcej korzystały na realizacji tego programu – oświadczył prezydent. Jego zdaniem, PESCO powinno „być kompatybilne” z NATO, i nie stanowić konkurencji wobec Sojuszu.



Andrzej Duda zadeklarował ponadto chęć zwiększenia liczebności wojsk NATO na terytorium Polski. Podkreślił, że Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem naszego kraju w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. – Chcemy wzmacniać ze wszystkich sił sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – zadeklarował.



Według prezydenta, konieczne jest też dokonanie przeglądu infrastruktury transportowej w Polsce pod kątem przemieszczania się wojsk po jej terytorium. Zadeklarował ponadto, że Polska „nie zamierza wycofywać” polskich kontyngentów przebywających obecnie na misjach poza granicami kraju.