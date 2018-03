Włamywacze z Gdańska jeździli po kraju. Wybierali posesje z tujami

Do 10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom, podejrzanym o włamania do domów jednorodzinnych. Sprawcy wpadli, gdy wracali z kolejnej „roboty”. Wszyscy usłyszeli zarzuty włamania i kradzieży.

Sprawa ma swój początek w gminie Lubicz w powiecie toruńskim, gdzie na początku stycznia nieznani sprawcy włamali się do jednego z domów jednorodzinnych i ukradli m.in. biżuterię i sejf z walutą. Pokrzywdzony oszacował straty na 80 tys. złotych.



Rozwikłaniem tego przestępstwa zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Po analizie zgromadzonych materiałów doszli do wniosku, że mają do czynienia z grupą, która prawdopodobnie dokonuje włamań na terenie całego kraju.

Sposób działania przestępców za każdym razem był taki sam. Na osiedlu domów jednorodzinnych wybierali posesję obsadzoną tujami lub inną roślinnością, która podczas włamania dawała im osłonę. W biały dzień, gdy domownicy wychodzili do swoich codziennych zajęć, dzwonili do drzwi upewniając się, czy dom jest pusty. Gdy nikt nie odpowiadał, włamywali się, plądrowali pomieszczenia i zabierali cenne rzeczy.Gdy we wtorek wracali z „roboty”, na ich drodze stanęli kryminalni z Bydgoszczy. Policjanci zatrzymali namierzone auto na bramkach zjazdowych z autostrady w Rusocinie. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze zabezpieczyli łupy, które chwilę wcześniej sprawcy wynieśli z jednego z domów na terenie Chełmna. Wśród odzyskanych przedmiotów znalazły się m.in. złota biżuteria, zegarki oraz polska i brytyjska gotówka. Podróżujący autem trzej mężczyźni w wieku 20, 35 i 42 lata zostali zatrzymani; wszyscy są mieszkańcami Gdańska.Na podstawie zgromadzonych dowodów, w środę kryminalni przedstawili całej trójce zarzuty włamania i kradzieży do domów na terenie gminy Lubicz oraz Chełmnie. W czwartek doprowadzili podejrzanych do Sądu Rejonowego w Toruniu z wnioskiem prokuratora o ich tymczasowe aresztowanie.Sprawa jest rozwojowa, kryminalni nadal sprawdzają inne włamania. Nie jest wykluczone, że grupa ma na swoim koncie więcej przestępstw.