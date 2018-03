Policjanci otrzymali „Złote Blachy” za walkę z piractwem

„Złote Blachy 2017” za walkę z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym odebrali w czwartek w Komendzie Głównej Policji przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji z Łodzi, Lublina oraz komendy powiatowej w Bełchatowie. Nagrodę specjalną przyznano Szkole Policji w Pile.

Nagrody po raz 18. przyznała policjantom Koalicja Antypiracka, skupiająca firmy fonograficzne, producentów filmowych oraz firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Tym razem „Złote Blachy” otrzymały: Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, Wydział do walki z Cyberprzestępczością i Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie, a także Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie oraz Szkoła Policji w Pile.



Zyski z piractwa finansują inne działalności przestępcze



Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk, dziękując policjantom za walkę m.in. z kradzieżą własności intelektualnej, zaznaczył, że trzeba mieć świadomość tego, że zyski z tego typu nielegalnej działalności coraz częściej są wykorzystywane do finansowania innych rodzajów działalności przestępczej.



– Problem z pewnością narasta, jest bardzo poważny. Być może nie jest tak spektakularny jak walka z przestępczością stricte kryminalną, zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych (...), ale musimy mieć świadomość tego, że to właśnie ta przestępczość - ukierunkowana na prawa autorskie, związana z własnością intelektualną czy gospodarczą - przynosi ogromne zyski – zaznaczył.

#wieszwiecej Polub nas

Szef policji podkreślił, że policjanci coraz częściej zauważają powiązania grup i osób zajmujących się przestępczością intelektualną ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. W rozmowie z dziennikarzami zapewnił, że policjanci kładą bardzo duży nacisk na walkę z tą dziedziną przestępczości. Jak podkreślił, wynika to zarówno ze skali problemu, jak i dużych zysków grup zajmujących się tego typu przestępstwami.– Dzisiejsze spotkanie i wyróżnienie przez Koalicję Antypiracką pokazuje, że mamy w swoich szeregach profesjonalistów również w tym zakresie, jesteśmy bardzo skuteczni w walce z tym rodzajem przestępczości – powiedział.

„Coraz trudniej jest dotrzeć do sprawców”



Przyznał jednocześnie, że coraz częstsza aktywność przestępców w internecie wynika m.in. z tego, że coraz trudniej jest dotrzeć do sprawców, co jest spowodowane „przez różne mechanizmy powodujące anonimowość w internecie”.



„Złote Blachy” przyznawane są corocznie (od 1998 roku) jednostkom policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży intelektualnej i obronie praw autorskich. Nagrody przyznaje Koalicja Antypiracka, w której skład wchodzą: reprezentujący producentów fonograficznych Związek Producentów Audio Video (ZPAV), zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych stowarzyszenie „Sygnał” oraz BSA – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.



W tym roku stowarzyszenie „Sygnał” przyznało wyróżnienia Wydziałowi do walki z Cyberprzestępczością oraz Wydziałowi do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie za zwalczanie kradzieży sygnału telewizyjnego. Wyróżnienia od BSA za zwalczanie przestępczości komputerowej otrzymał Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi oraz Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie. Nagrodę Specjalną od stowarzyszenia „Sygnał” i ZPAV za działalność edukacyjną i dydaktyczną otrzymała Szkoła Policji w Pile.