Rząd uruchomi nowy program. Ponad 23 mld zł na seniorów i niepełnosprawnych

Ponad 23 mld zł m.in. z funduszy unijnych i krajowych to suma, jaką Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce przeznaczyć na ułatwienia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej czy np. dostępie do usług powszechnych niepełnosprawnym i innym osobom z ograniczeniami mobilności. Program Dostępność Plus rusza już w przyszłym miesiącu. Ma funkcjonować do 2025 r.

Obecnie ministerstwo prowadzi konsultacje tego programu, które, jak zapowiedział szef resortu Jerzy Kwieciński, potrwają do 6 kwietnia. Uroczyste uruchomienie programu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego planowane jest na 23 kwietnia.



– Jest to dla nas bardzo ważny program, zapowiedziany przez pana premiera w jego exposé i przykładamy do niego bardzo dużą wagę – powiedział Kwieciński, wskazując, że jego realizacja została przewidziana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak zaznaczył, program adresowany jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także rodziców z dziećmi, osób starszych, niedołężnych.

Zgodnie z założeniami programu państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Np. zostaną wprowadzone ustawowe wymogi odpowiedniego oznakowania przestrzeni publicznej (wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych), a wszystkie nowe pociągi, tramwaje czy autobusy będą musiały być przygotowane do obsługi osób niepełnosprawnych.Państwo będzie także inwestować w wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną, między innymi: architektów, urbanistów, inżynierów, czy w nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i niepełnosprawnych.Również istniejącą infrastrukturę, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym, a więc to, co już istnieje, będzie dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.