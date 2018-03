Sprzedawali komputery z „lewym” oprogramowaniem. Wpadli w ręce CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało troje biznesmenów sprzedających w przetargach instytucjom publicznym komputery z nielegalnym oprogramowaniem. Obniżenie ceny pozwalało im wygrać przetargi na 3 tys. 256 komputerów za 9,5 mln zł, m.in. dla Sejmu.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział, że „troje zatrzymanych zatrzymali agenci z białostockiej delegatury CBA m.in. pod zarzutem oszustwa w celu wyłudzenia zamówień publicznych. Agenci prowadzą przeszukania w pięciu miejscach – siedzib firm na terenie województwa mazowieckiego i lubuskiego – zaznaczył.



– Wprowadzali w błąd zamawiające sprzęt instytucje i samorządy co do legalności oprogramowania, przez co zaniżali ceny i wygrywali przetargi. W toku prowadzonego przez CBA śledztwa ustalono, że zatrzymani uzyskali w ten sposób zamówienia publiczne dotyczące zakupu 3256 zestawów komputerowych i komputerów przenośnych o łącznej wartości ponad 9 mln 590 tys. zł – powiedział Kaczorek.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kaczorek wyjaśnił, że firmy zatrzymanych przez CBA osób dostarczyły w latach 2012-16 sprzęt komputerowy do 16 instytucji i samorządów. Komputery wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym znanej marki, które nie pochodziły z legalnej dystrybucji mają być m.in. w Kancelarii Sejmu, olsztyńskim Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, szczecińskim Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz urzędach miast: Poznania, Tych, Radomia i Krakowa.– Ustalenia CBA dokonane przy współpracy z wytwórcą oprogramowania wskazują, że certyfikaty autentyczności były podrobione, a klucze nielegalnie generowane – wyjaśnił Kaczorek.Nadzór nad śledztwem CBA objęła olsztyńska prokuratura okręgowa, tam zostaną przewiezieni zatrzymani i prokuratorzy postawią im zarzuty. Zdecydują też o ewentualnych środkach zapobiegawczych, np. poręczeniach majątkowych.