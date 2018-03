Wybuch w kamienicy: Podejrzany o zabójstwo żony musi przejść dodatkowe badania

Tomasz J., podejrzewany o zabójstwo żony i doprowadzenie do wybuchu gazu w kamienicy w Poznaniu, musi zostać poddany dodatkowym badaniom. Chodzi m. in. o konsultacje z zakresu psychiatrii i chirurgii urazowej. Wyniki badań toksykologicznych nadal nie pozwalają na jego przesłuchanie.

W sprawie zawalenia się poznańskiej kamienicy, gdzie zginęło pięć osób i 21 zostało rannych trwa prokuratorskie śledztwo.



Śledczy potwierdzili, że biorą pod uwagę jedną z hipotez, która mówi o tym, że wybuch mógł zostać spowodowany w sposób celowy, by zatrzeć ślady innego przestępstwa.



Według mediów osobą, która najprawdopodobniej zamordowała kobietę i doprowadziła do wybuchu, jest Tomasz J. Od wypadku przebywa w szpitalu, jest poparzony. We wtorek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.Okazało się, że jest w stanie swobodnie mówić, co wcześniej nie było oczywiste.

źródło: pap

Rzecznik poznańskiego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia Stanisław Rusek poinformował, że wyniki toksykologiczne pacjenta nadal są negatywne, co w dalszym ciągu uniemożliwia lekarzom podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na jego przesłuchanie.Jak dodał, pacjent musi zostać także poddany dodatkowym konsultacjom medycznym z zakresu chirurgii urazowej i psychiatrii. Ich wyniki mają być znane dopiero w piątek.