Prezydent: Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej

— Mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i MON, jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP.

– Bezpieczeństwo jest z całą pewnością tą sferą, która powinna nas łączyć, musi być tym punktem, w którym jednoczą się wysiłki i tym punktem, w którym osiągany jest konsensus. Dlatego cieszę się z bardzo dobrej współpracy z ministrem (obrony) Mariuszem Błaszczakiem – powiedział prezydent.



Podziękował szefowi MON i jego współpracownikom „za nadanie tej współpracy zupełnie nowej jakości”.



Jak zaznaczył, wyrazem tego jest powołanie wspólnego zespołu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie prac nad reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.



– Dziś mogę otwarcie mówić o wspólnej wizji ośrodka prezydenckiego i resortu obrony narodowej – jeśli chodzi o kształt przyszłego systemu (kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi) – powiedział prezydent. Jak dodał, planowane zmiany będą wprowadzane stopniowo, tak, żeby nie zakłócać zdolności sił zbrojnych do reagowania.

Rosja gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele



Andrzej Duda podkreślił, że współpraca między Pałacem Prezydenckim i MON pozwoli stawić czoła obecnym wyzwaniom.



– Myślę przede wszystkim o nieprzewidywalności polityki Federacji Rosyjskiej. Rosja pokazuje, że jest gotowa sięgnąć do siły militarnej, aby osiągnąć swoje cele, świadomie łamie przy tym prawo międzynarodowe, co przecież było niespotykane w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. To niebezpieczne dla nas, dla wszystkich sąsiadów Rosji, wreszcie dla całej społeczności międzynarodowej - powiedział prezydent.



– Co więcej Rosja - co pokazały ostatnie ćwiczenia Zapad'17 – ćwiczy pełnoskalowy konflikt z NATO, którego areną miałaby być m.in. Polska, ale także i państwa bałtyckie. To wymusza od nas podjęcie konkretnych działań wzmacniających potencjał obronny – dodał Andrzej Duda.



Jak mówił, m.in. dlatego polecił szefowi BBN przygotowanie rekomendacji do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, które zostaną przekazane wkrótce Ministerstwu Obrony Narodowej. – Na ich podstawie ministerstwo przygotuje projekt strategii, którą następnie będę mógł zatwierdzić - dodał prezydent.

Szef MON: konsekwentnie budujemy nowoczesne Wojsko Polskie



– Silne wojsko to bezpieczna Polska. Dzięki dobrze wyposażonym, godnie wynagradzanym i sprawnie kierowanym Siłom Zbrojnym, Polacy mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość – oświadczył Błaszczak.



Ocenił, że obecność na odprawie przedstawicieli najwyższych władz państwowych, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, świadczy o tym, że „że sprawy obronności są ich wspólną troską”.



– Rozumiejąc trudną sytuacje bezpieczeństwa w naszym bezpośrednim otoczeniu geostrategicznym, konsekwentnie budujemy nowoczesne Wojsko Polskie, które będzie zdolne ochronić suwerenność naszego kraju i aktywnie urzędniczyć w działaniach sojuszniczych oraz być w gotowości do niesienia pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych – mówił szef resortu obrony.



Przypomniał też, że w I kwartale 2018 roku zostanie podpisana umowa na zakup systemu przeciwrakietowego w ramach programu „Wisła”. – To skok w inną epokę, jeżeli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą – ocenił minister. Zapewnił ponadto, że kontynuowane są też prace dotyczące innych programów dotyczących zakupu uzbrojenia dla armii.



– Rozmawiamy o zmianach systemu dowodzenia i kierowania, kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych, planach modernizacji technicznej, a także wojskowej współpracy międzynarodowej, misjach zagranicznych oraz tożsamości Wojska Polskiego i kultywowaniu tradycji polskiego oręża – oświadczył szef MON.



Zdaniem Błaszczaka, obecność wojsk NATO w Polsce, zwiększa potencjał obrony i odstraszania całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Paweł Olejnik pełnomocnikiem ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia



– Zabiegamy o liczniejszą obecność wojsk sojuszniczych w Polsce – oświadczył Błaszczak. Jak dodał, na wtorkowym spotkaniu formatu B9 (dziewięciu państw wschodniej flanki NATO, tzw. dziewiątki bukaresztańskiej – PAP) w Bukareszcie usłyszał „deklarację wsparcia dla (umieszczenia) kolejnego dowództwa NATO w Polsce, po reformie systemu dowodzenia Paktu Północnoatlantyckiego”.



– Wydając 2 proc. PKB na obronność Polska trafiła do ścisłej czołówki państw NATO; dajemy przykład innym krajom Sojuszu, stając się siłą napędową całego Paktu. Nie jesteśmy tylko biorcą bezpieczeństwa – mówił szef MON, wskazując na pomoc udzielaną przez Polskę sojusznikom, m.in. obecność kontyngentów wojskowych na Łotwie, w Rumunii czy w Afganistanie.



Poinformował, że w środę powołał pełnomocnika ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia, która zajmie się zakupami sprzętu dla wojska. Według informacji podanych w Dzienniku Urzędowym MON będzie nim Paweł Olejnik.



Minister zapowiedział ponadto dyslokację części polskich sił zbrojnych z zachodu na wschód „w ramach kluczowego dla bezpieczeństwa militarnego Polski wzmocnienia ściany wschodniej”. – Moim celem jest utworzenie we wschodniej Polsce nowej dywizji zawodowego wojska – dodał Błaszczak.



