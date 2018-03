Sąd aresztował dwóch podejrzanych ws. morderstwa Jaroszewiczów

Krakowski Sąd Okręgowy aresztował dwóch mężczyzn, którym prokuratura zarzuca zabójstwo małżeństwa Piotra i Aliny Jaroszewiczów sprzed blisko 26 lat. Według RMF Dariusz S., skruszony gangster, którego informacje pozwoliły na przełom w śledztwie, ma otrzymać status tzw. małego świadka koronnego. Oznacza to, że będzie mógł liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary.

Marcin B. i Robert S. przyznali się do zarzutów.



Na ślad podejrzanych o dokonanie tej zbrodni krakowska prokuratura natrafiła w toku śledztwa dotyczącego porwań dla okupu. Z zebranych dowodów wynika, że podejrzani włamali się do domu byłego premiera i jego żony, obezwładnili ich i brutalnie znęcali się nad nimi. Działając wspólnie i w porozumieniu, zabili Piotra Jaroszewicza.



Podejrzani to członkowie tzw. gangu karateków, który w latach 1993-95 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych w całej Polsce.

