18 lat w więzieniu, według śledczych niewinny. Sąd zwolnił Tomasza Komendę

Sąd z urzędu warunkowo zwolnił z odbywania kary Tomasza Komendę, który w 2004 r. prawomocnie został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Według prokuratury mężczyzna nie popełnił tej zbrodni.

Sąd penitencjarny odrzucił wniosek prokuratury o zawieszenie kary dla Komendy, ale zwolnił go warunkowo z jej odbywania. Mężczyzna na wolności będzie czekał na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Najwyższy o wznowienie postępowanie w jego sprawie. Więzienne mury opuścił już dzisiaj.



Sędzia Jerzy Nowiński podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia, że wniosek prokuratura o przerwę w odbywaniu kary nie miał podstaw w przepisach prawa karnego wykonawczego. – Prokuratura powołała się na przesłanki humanitarne, gdy tymczasem przesłanki do zawieszenia kary to choroba lub trudna sytuacja rodzinna – mówił sędzia.



Dobra opinia z więzienia



Dodał, że Tomasz Komenda ma również bardzo dobrą opinię w więzieniu, nie był on tam karany, ale wielokrotnie nagradzany za regulaminowe zachowanie. Sędzia mówił również o rodzinie, która cały czas wspiera skazanego i chce go otoczyć opieką.



Przez 10 lat mężczyzna będzie miał dozór kuratora, a na zmianę adresu zamieszkania musi mieć zgodę sądu. – Te obostrzenia zostaną zniesione, gdy Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzy wniosek prokuratury o wznowienie postępowanie i uniewinni Komendę – powiedział sędzia.



Reakcja ministra sprawiedliwości



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny polecił wszcząć śledztwo w sprawie skazania Tomasza K., któremu w 2004 r. wymierzono prawomocny wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Postępowanie ma dotyczyć podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prowadzących tę sprawę śledczych i tworzenia fałszywych dowodów, które doprowadziły do skazania Tomasza K.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, tvp.info

W środę do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o wznowienie postępowania ws. Tomasza Komendy wystosowany przez dolnośląski zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej. – Dokument jest bardzo obszerny. Łącznie z wykazem załączników liczy 100 stron. Prokuratura wystąpiła w nim także o uchylenie wyroków obu instancji z 2003 r. i 2004 r. wobec Tomasza Komendy i jego uniewinnienie – mówił Krzysztof Michałowski z sekcji prasowej SN.