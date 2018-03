Kierowców będą ostrzegać inteligentne znaki drogowe

Znaki drogowe reagujące na natężenie ruchu czy pogodę wkrótce mogą stać się w Polsce rzeczywistością. Naukowcy z krakowskiej AGH i Politechniki Gdańskiej pracują nad systemem inteligentnych oznaczeń, które dostosują się do panujących warunków.

Uczeni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wraz z badaczami z Politechniki Gdańskiej przymierzają się do stworzenia systemu komunikujących się, inteligentnych znaków, wyposażonych w detektory analizujące otoczenie. Dzięki takiemu systemowi – jak czytamy w komunikacie AGH – kierowcy będą mogli lepiej dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom.



W typowych warunkach użytkowania inteligentny znak będzie komunikował niebezpieczeństwo lub zalecaną prędkość.



– Chcemy, aby znaki zmieniały treść w zależności od natężenia ruchu samochodów osobowych czy ciężarowych, pogody, widoczności, stanu nawierzchni, liczby skrzyżowań, a nawet charakteru obiektów (np. szkoły), znajdujących się przy danej ulicy. Wszystkie te cechy mają swoją charakterystykę, którą można wprowadzić do bazy danych i na podstawie ich analizy można ocenić, jaka powinna być zalecana bieżąca prędkość na drodze – wyjaśnił prof. Andrzej Dziech z Katedry Telekomunikacji, kierownik zespołu z AGH.

System o nazwie INZNAK będzie – jak poinformowała AGH – pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce i jednym z niewielu na świecie. Projekt został doceniony i sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Naukowcy rozpoczęli swoje prace w październiku 2017 r. i będą je kontynuować przez kolejne trzy lata.