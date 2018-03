„Epidemie mowy nienawiści”, „wtórny antysemityzm”. Kontrowersyjny wykład w Muzeum POLIN

13 marca w Muzeum POLIN odbył się wykład pod tytułem „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?”, który był częścią konferencji „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach”. Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego opisał na Twitterze, jakimi przykładami zilustrowano przejawy rzekomego polskiego antysemityzmu.

Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego wziął udział w w wykładzie „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?” organizowanym w Muzeum POLIN. Na Twitterze opisał, jakimi przykładami ilustrowano przejawy rzekomego polskiego antysemityzmu.



„Przełamałem się i postanowiłem zakosztować atmosfery debaty w Muzeum POLIN. Tuż obok siedział znany socjolog Jan Tomasz Gross" – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

3 / Teraz Bilewcz omawia badanie preferencji społecznych co do różnych ewentualnych modeli podziału środków między @polinmuseum i @1944pl. Wyszło mu że Poacy nie chcą finansować Polin, co ma być dowodem „antysemityzmu wtórnego” pic.twitter.com/nKZtMlnEiE