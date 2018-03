Nożownik wtargnął do domu i zaatakował. Nie żyje małżeństwo, ciężarna jest w szpitalu

Nocą 22-latek wtargnął do jednego z domów w Cerekwicy Starej w powiecie jarocińskim i zaatakował nożem śpiących mieszkańców. Na skutek obrażeń zmarło 59-letnie małżeństwo, a dwie kobiety w wieku 22 i 25 lat trafiły do szpitala. Jedna z nich była w zaawansowanej ciąży. Konieczne było cesarskie cięcie.

Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy w Cerekwicy Starej w powiecie jarocińskim. 22-letni mężczyzna wtargnął do jednego z domów i zaatakował nożem jego mieszkańców.



Nożownika ok. godz. 1 w nocy zatrzymano w jego rodzinnym domu.



W wyniku odniesionych ran zmarło zaatakowane we śnie 59-letnie małżeństwo. – Natomiast dwie kobiety w wieku 22 i 25 lat trafiły do szpitala – poinformował oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Maciej Święcichowski.



Jak podała policja jedna z nich była partnerką napastnika. Ciężarna 25-latka poddana została cesarskiemu cięciu. Stan dziecka jest ciężki.



Policjant wyjaśnił, że nie są znane motywy działania napastnika. – Trwają policyjne czynności, zabezpieczenia śladów. Będziemy próbowali ustalić przebieg zdarzenia – dodał.

