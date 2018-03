Komorowski o Schetynie: Charyzmy nie kupi się w sklepie

Połączenie Platformy i Nowoczesnej jest nieuchronne – ocenił w Radiu Zet były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem lider PO Grzegorz Schetyna jest doświadczonym i sprawnym politykiem, jednak „charyzmy nie kupi się w sklepie”.

– Przed demokratyczną opozycją, szczególnie przed PO i Nowoczesną, staje zadanie bardzo ambitne, trudne, ale dające szansę, jakim powinno być dążenie do świadomego procesu zjednoczenia – powiedział Bronisław Komorowski.



Pytany o to, czy Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer są w stanie porwać Polaków do głosowania na opozycję, były prezydent odpowiedział: „zanim ktoś zacznie ich krytykować, powinien się zastanowić czy ma lepszą propozycję”.



Według Komorowskiego lider PO jest „jednym z najbardziej doświadczonych (polityków – red.), niesłychanie sprawnym, jeśli chodzi o zdolność do kierowania pracą formacji politycznej”, ale „charyzmy nie kupi się w sklepie i nie należy tego oczekiwać”.

źródło: Radio ZET

– Jestem sceptyczny co do oczekiwania, że każdy lider będzie miał jakieś nieprawdopodobne cechy, które będą oznaczały, że wszyscy będą szczęśliwi na jego widok. Jarosław Kaczyński ma fatalne notowania osobiste, ale rządzi Polską w tej chwili. Być może kluczem do sukcesu jest formuła funkcjonowania opozycji, a nie personalia. Staram się sobie wyobrazić formułę lidera zbiorowego – powiedział gość Radia ZET.